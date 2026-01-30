Asteroide 2024 YR4 verso la Luna nel 2032: un nuovo studio analizza gli effetti e i rischi per la Terra

L'asteroide 2024 YR4 attira nuovamente l'attenzione dopo che un gruppo di astronomi ha rivelato che è salita al 4% la probabilità di un suo impatto sulla Luna. Quali saranno i rischi e gli effetti di un tale impatto sulla Terra?

L'asteroide 2024 YR4 colpirà la Luna?

E' aumentato al 4% la probabilità che l'asteroide 2024 YR4 possa entrare in collisione con la Luna il prossimo 22 dicembre 2032. Se gli studi realizzati da un gruppo di astronomi hanno escluso la possibilità di un impatto dell'asteroide 2024 YR4 con la Terra resta ancora da chiarire il rischio di un possibile impatto lunare. Al momento la probabilità che l'asteroide 2024 YR4 colpisca la Luna il 22 dicembre 2032 è ora di circa il 4%; una probabilità che continuava a crescere lentamente man mano che l'asteroide scompariva dalla vista. Ma cosa significa e soprattutto quando avremo la certezza di tale impatto?

Al momento non è dato sapere di più considerando che l'asteroide è troppo lontano per essere studiato ulteriormente. Per questo motivo la probabilità del 4% rimarrà invariata fino al suo ritorno previsto a giugno 2028. Quando l'asteroide tornerà visibile saranno effettuate nuove osservazioni che permetteranno agli astronomi di determinare con certezza se ci sarà o meno questo impatto lunare il 22 dicembre 2032.

L'asteroide 2024 YR4 ed impatto lunare: quali sono i rischi e pericoli?

Cosa succederà se l'asteroide colpirà la Luna nel 2032? Richard Moissl, uno degli astronomi che hanno preso parte alle ricerche, ha precisato: «un impatto lunare rimane improbabile e nessuno sa esattamente quali sarebbero gli effetti». Non solo, l'astronomo ha aggiunto: «è un evento molto raro che un asteroide di queste dimensioni colpisca la Luna, ed è ancora più raro che lo si sappia in anticipo. L'impatto sarebbe probabilmente visibile dalla Terra, quindi gli scienziati saranno molto entusiasti all'idea di osservarlo e analizzarlo. Sono sicuro che nei prossimi anni verranno eseguite simulazioni computazionali dettagliate».

Ma quali sono i rischi di un impatto lunare sulla Terra? Richard Moissl ha cercato di far chiarezza: «lascerebbe sicuramente un nuovo cratere sulla superficie. Tuttavia, non saremmo in grado di prevedere con precisione in anticipo quanto materiale verrebbe scagliato nello spazio o se ne raggiungerebbe la Terra».