Il Gegenschein, il "bagliore fantasma" del cielo: cos'è e come osservarlo

Il cielo notturno non appare mai completamente scuro. Anche nelle notti più limpide e lontano dall’inquinamento luminoso delle città, è possibile osservare deboli bagliori che illuminano leggermente la volta celeste.

Tra questi fenomeni uno dei affascinanti è il Gegenschein. Non si tratta di una stella né di una nebulosa. È invece una lieve luminosità prodotta dalla polvere presente nel Sistema Solare che riflette la luce del Sole.

Gegenschein, cos'è e come osservarlo

Il termine Gegenschein, di origine tedesca, significa “bagliore opposto” e indica una tenue zona luminosa visibile nel cielo notturno esattamente nel punto opposto al Sole rispetto all’osservatore. Questo fenomeno è collegato alla luce, poiché entrambi derivano dalla riflessione della luce solare su un vasto disco di polveri interplanetarie.

Queste minuscole particelle, grandi da frazioni di millimetro fino a pochi decimi, sono diffuse nello spazio e si estendono anche oltre l’orbita di Giove.

Il Gegenschein appare proprio in quella posizione a causa di un fenomeno fisico chiamato effetto di opposizione. In quella direzione la luce del Sole colpisce la polvere e viene riflessa verso la Terra con un angolo di circa 180 gradi.

Questo fa sì che le ombre delle particelle non siano visibili dal nostro punto di vista, creando un leggero aumento di luminosità nel cielo. Il risultato è una piccola area ovale più brillante rispetto allo sfondo scuro della volta celeste.

Per osservarlo servono condizioni ideali, prima di tutto un cielo molto buio e lontano dalle luci artificiali delle città. I luoghi di montagna o aree desertiche con cielo molto scuro sono i più adatti.

I mesi invernali sono generalmente i migliori perché il punto antisolare si trova più in alto nel cielo durante la notte. È fondamentale anche l’assenza della Luna, poiché persino una sottile falce può illuminare troppo il cielo e rendere invisibile il fenomeno.

Un trucco utilizzato dagli astrofili è la cosiddetta visione distolta, che consiste nel guardare leggermente di lato rispetto al punto in cui si pensa si trovi il bagliore. In questo modo la parte periferica della retina, più sensibile alla luce debole, permette di percepire meglio la delicata luminosità del Gegenschein.

Gli avvistamenti

Nel corso della storia il fenomeno del Gegenschein ha spesso generato confusione tra studiosi e osservatori del cielo, portando a interpretazioni errate e discussioni scientifiche. Nel 1803 il celebre esploratore e naturalista Alexander von Humboldt parlò di una particolare luce nel cielo che descrisse come una “piramide luminosa”.

Tuttavia ricerche più recenti suggeriscono che probabilmente osservò un fenomeno diverso, perché l’orario delle sue osservazioni non coincideva con la posizione del punto antisolare dove appare il Gegenschein.

Un altro episodio risale al 1730, quando il gesuita francese Esprit Pézenas raccontò di aver visto una luce simile nel cielo notturno. Poiché però la descrisse come di colore rosso intenso, oggi gli astronomi ritengono che potesse trattarsi di un’aurora boreale e non del Gegenschein.

Solo nel 1854 arrivò una spiegazione più precisa grazie all’astronomo danese Theodor Brorsen. Osservò attentamente questo debole bagliore e capì che la sua posizione seguiva sempre il punto del cielo opposto al Sole. Questa intuizione permise di riconoscere definitivamente il Gegenschein come un vero fenomeno astronomico legato alla luce riflessa dalla polvere presente nel Sistema Solare.