FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Marte non era rosso, ma blu e pieno d'acqua: lo studio

Marte non era rosso, ma blu e pieno d'acqua: lo studio

Un oceano su Marte? Un nuovo studio ci parla di un pianeta blu di circa 3 miliardi di anni fa.
Spazio3 Febbraio 2026 - ore 10:40 - Redatto da Meteo.it
Spazio3 Febbraio 2026 - ore 10:40 - Redatto da Meteo.it

Marte in passato è stato un pianeta dal colore blu? Sembrerebbe di sì stando all'ultimo studio realizzato da un team di ricerca dell'Università di Berna, in collaborazione con l'INAF - Osservatorio Astronomico di Padova. Alcune immagini delle telecamere montate sulle sonde orbitali per Marte hanno evidenziato la presenza sul pianeta di strutture molto simili ai classici delta fluviali terrestri.

Marte, il pianeta rosso in realtà in passato è stato blu?

Tre miliardi di anni fa Marte si presentava come un pianeta dal colore blu e non rosso. Come mai? Un team di studiosi ha scoperto della presenza di un grande oceano sul pianeta; una scoperta che porta all'attenzione anche la presenza di acqua sul pianeta come è già successo precedentemente con altri studi che avevano fornito prove dell'esistenza di oceani e fiumi su Marte segnalando così un ambiente in passato umido e potenzialmente abitabile. Nelle ultime settimane nuove prove sulla presenza di acqua sono arrivate grazie alla scoperta di minerali alterati dall'acqua.

Un team di ricerca dell'Università di Berna, in collaborazione con l'INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, ha acquisito nuove informazioni grazie ad una serie di immagini scattate ad alta risoluzione grazie alla presenza di telecamere marziane.

Un team di studio ha così individuato strutture geomorfologiche in prossimità del sistema di canyon che ricordano i delta dei fiumi terrestri. Si tratta di strutture che rappresentano la foce di un fiume in un oceano. Proprio così in passato su Marte era presente un oceano.

Un oceano su Marte grande quanto quello Artico: la scoperta di un team di studiosi

Ignatius Argadestya, dottorando presso l'Istituto di Scienze Geologiche e l'Istituto di Fisica dell'Università di Berna, ha precisato: "Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Marte, uniche nel loro genere, ci hanno permesso di studiare il paesaggio marziano in modo estremamente dettagliato, attraverso rilievi e mappature".

Non solo, lo studioso ha aggiunto: "Misurando e mappando le immagini marziane, sono stato in grado di riconoscere montagne e valli che assomigliano a un paesaggio montuoso terrestre. Tuttavia, sono rimasto particolarmente colpito dai delta che ho scoperto ai margini di una delle montagne".

Anche Fritz Schlunegger, Professore di Geologia Esogena presso l'Istituto di Scienze Geologiche dell'Università di Berna ha aggiunto: "Le strutture che siamo riusciti a identificare nelle immagini sono chiaramente la foce di un fiume in un oceano". Lo studio conferma le precedenti prove scientifiche secondo cui circa 3 miliardi di anni fa su Marte esisteva un oceano grande quanto l'Oceano Artico.

Ignatius Argadestya ha concluso: "Conosciamo Marte come un pianeta rosso e arido. Tuttavia, i nostri risultati mostrano che in passato era un pianeta blu, simile alla Terra. Questa scoperta dimostra anche che l'acqua è preziosa su un pianeta e potrebbe scomparire a un certo punto. Ora che sappiamo che Marte era un pianeta blu, vogliamo anche sapere che tipo di erosione ha avuto luogo lì".

Articoli correlatiVedi tutti
  • Asteroide 2024 YR4 verso la Luna nel 2032: un nuovo studio analizza gli effetti e i rischi per la Terra
    Spazio30 Gennaio 2026

    Asteroide 2024 YR4 verso la Luna nel 2032: un nuovo studio analizza gli effetti e i rischi per la Terra

    Cresce al 4% la probabilità di un impatto dell'asteroide 2024 YR4 verso la Luna. Quali sono i rischi per la Terra?
  • Eventi astronomici di febbraio 2026: ecco cosa ci attende
    Spazio30 Gennaio 2026

    Eventi astronomici di febbraio 2026: ecco cosa ci attende

    Febbraio 2026 si preannuncia come un mese ricco di appuntamenti imperdibili per chi ama scrutare il cielo: ecco cosa ci attende.
  • Marte, umidità nell'atmosfera: sarà utile per le prossime missioni?
    Spazio27 Gennaio 2026

    Marte, umidità nell'atmosfera: sarà utile per le prossime missioni?

    Acqua dal ghiaccio, dal suolo e persino dall’atmosfera: le nuove tecnologie studiate per sfruttare le risorse locali di Marte.
  • Un bacio tra Luna e Giove saluta gennaio 2026: spettacolo visibile a occhio nudo. Ecco quando
    Spazio19 Gennaio 2026

    Un bacio tra Luna e Giove saluta gennaio 2026: spettacolo visibile a occhio nudo. Ecco quando

    Saranno Luna e Giove a chiudere il calendario degli appuntamenti celesti di gennaio. I due saranno in congiunzione a fine mese.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio ore 17:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154