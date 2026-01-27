FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Marte, umidità nell'atmosfera: sarà utile per le prossime mission...

Marte, umidità nell'atmosfera: sarà utile per le prossime missioni?

Acqua dal ghiaccio, dal suolo e persino dall’atmosfera: le nuove tecnologie studiate per sfruttare le risorse locali di Marte potrebbero garantire autonomia, sicurezza e sostenibilità alle future missioni umane e agli insediamenti permanenti sul Pianeta Rosso.
Spazio27 Gennaio 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it
Spazio27 Gennaio 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it

Recuperare acqua su Marte è uno degli obiettivi strategici più importanti per rendere possibili missioni umane di lunga durata sul Pianeta Rosso.

L’acqua non rappresenta soltanto una risorsa vitale per il consumo degli astronauti, ma è anche un elemento centrale per la produzione di ossigeno e carburante, due fattori che potrebbero ridurre drasticamente la dipendenza dalle risorse trasportate dalla Terra. In un contesto estremo come quello marziano, la capacità di sfruttare risorse locali diventa una condizione essenziale per la sopravvivenza, la sicurezza e la sostenibilità delle future esplorazioni.

Non solo ghiaccio: le diverse fonti d’acqua su Marte

Il ghiaccio sotterraneo è attualmente considerato la risorsa più stabile e affidabile nel lungo periodo. Si tratta di una riserva preziosa, ma non sempre facilmente accessibile e non uniformemente distribuita sul pianeta. Per questo motivo, l’attenzione della ricerca si sta ampliando verso fonti alternative.

Tra queste rientrano l’umidità presente nel suolo marziano e il vapore acqueo contenuto nell’atmosfera. Sebbene si tratti di quantità ridotte rispetto al ghiaccio, queste fonti potrebbero risultare cruciali in situazioni di emergenza o in aree dove non sono disponibili depositi sotterranei sfruttabili.

Tecnologie per l’estrazione dell’acqua in ambiente marziano

Le nuove tecnologie studiate per l’estrazione dell’acqua su Marte mirano a operare in condizioni ambientali estreme, caratterizzate da basse temperature, pressione ridotta e forte escursione termica. Alcuni sistemi puntano alla raccolta dell’umidità atmosferica, mentre altri sono progettati per estrarre l’acqua legata ai materiali del suolo.

Queste soluzioni non sostituiscono l’estrazione del ghiaccio, ma possono affiancarla, offrendo maggiore flessibilità operativa e una ridondanza fondamentale per missioni di lunga durata.

Acqua come risorsa strategica per ossigeno e carburante

L’importanza dell’acqua va ben oltre il suo utilizzo diretto. Attraverso processi chimici, l’acqua può essere scomposta per ottenere ossigeno respirabile e idrogeno, quest’ultimo impiegabile come carburante. Questo approccio consentirebbe di produrre sul posto risorse essenziali, riducendo il peso e i costi delle missioni e aumentando l’autonomia degli equipaggi.

In prospettiva, la produzione locale di ossigeno e carburante rappresenta uno dei pilastri per la realizzazione di basi permanenti su Marte.

Verso missioni più autonome e sostenibili

Poiché ampie porzioni di Marte restano ancora poco esplorate, disporre di un quadro realistico delle tecnologie disponibili e delle loro applicazioni concrete è considerato fondamentale. La possibilità di adattare le strategie di approvvigionamento dell’acqua a contesti diversi potrebbe fare la differenza tra il successo e il fallimento di una missione.

L’analisi delle soluzioni per il recupero dell’acqua contribuisce così a delineare un futuro in cui l’esplorazione spaziale sarà sempre più autonoma, resiliente e sostenibile, aprendo la strada non solo a missioni temporanee, ma anche a una presenza umana stabile sul Pianeta Rosso.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Un bacio tra Luna e Giove saluta gennaio 2026: spettacolo visibile a occhio nudo. Ecco quando
    Spazio19 Gennaio 2026

    Un bacio tra Luna e Giove saluta gennaio 2026: spettacolo visibile a occhio nudo. Ecco quando

    Saranno Luna e Giove a chiudere il calendario degli appuntamenti celesti di gennaio. I due saranno in congiunzione a fine mese.
  • Eclissi solare anulare: quando sarà e dove si potrà vedere un anello di fuoco?
    Spazio19 Gennaio 2026

    Eclissi solare anulare: quando sarà e dove si potrà vedere un anello di fuoco?

    Un evento astronomico insolito interesserà l’Antartide, dove la Luna si sovrapporrà al Sole senza oscurarlo completamente: ecco quando ci sarà.
  • Cometa C/2025 R3 (PANSTARS): quando potremmo vederla a occhio nudo nel 2026
    Spazio15 Gennaio 2026

    Cometa C/2025 R3 (PANSTARS): quando potremmo vederla a occhio nudo nel 2026

    La cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) potrebbe diventare osservabile a occhio nudo durante la primavera.
  • Febbraio 2026 comincia con la “Luna della Neve”
    Spazio14 Gennaio 2026

    Febbraio 2026 comincia con la “Luna della Neve”

    Sarà un plenilunio ad aprire il calendario celeste di febbraio 2026: la Luna della Neve brillerà in cielo il primo giorno del mese.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
Tendenza27 Gennaio 2026
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana conferma l'insistenza delle perturbazioni atlantiche sull'Italia con piogge e forti venti.
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Gennaio ore 13:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154