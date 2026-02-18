Spazio, che cos'è il "deserto delle nane brune": lo studio

Gli astronomi hanno individuato una zona dello spazio sorprendentemente vuota tra i pianeti giganti e le stelle più piccole, chiamata “deserto delle nane brune”.

Le nane brune possiedono una massa intermedia, troppo bassa per innescare la fusione nucleare come nelle stelle ma molto superiore a quella dei pianeti. Proprio questa caratteristica le rende essenziali per capire i processi di formazione dei sistemi planetari, il passaggio tra pianeti e stelle e l’evoluzione dei corpi celesti, fornendo indizi chiave sui meccanismi che modellano l’universo.

Che cos'è il "deserto delle nane brune", lo studio

Un recente studio ha analizzato 55 corpi celesti a bassa massa, comprendenti pianeti giganti, nane brune e stelle leggere, tutti in orbita attorno a stelle simili al Sole, combinando diverse tecniche osservative come la misurazione della velocità radiale, che rileva i movimenti della stella indotti da un compagno orbitante, e i dati astrometrici raccolti da missioni spaziali dedicate al tracciamento preciso delle posizioni stellari.

L’indagine ha considerato oggetti con masse tra 5 e 120 volte quella di Giove e distanze fino a 20 unità astronomiche, evidenziando una netta carenza di nane brune intorno alle 30 masse gioviane, confermando l’esistenza del cosiddetto “deserto delle nane brune” su un ampio intervallo di orbite.

Questo suggerisce che la formazione di pianeti giganti, nane brune e stelle leggere non sia un continuum, ma segua percorsi distinti e complessi, con processi differenti a seconda della massa e della posizione nel disco protoplanetario. Inoltre, lo studio ha rilevato una popolazione fino ad ora sconosciuta di oggetti massicci situati oltre la linea del ghiaccio dell’acqua, la soglia oltre la quale l’acqua si condensa e che secondo i modelli tradizionali avrebbe limitato la formazione planetaria.

La ricerca indica invece che in questa regione possano formarsi pianeti giganti e nane brune, con meccanismi diversi: i corpi meno massicci nascerebbero tramite accrescimento graduale di un nucleo solido, mentre quelli più grandi si formerebbero attraverso instabilità gravitazionali nel disco esterno, un processo più rapido e violento.

L’ipotesi di un deserto delle nane brune universale fornisce un elemento chiave per comprendere la distribuzione di pianeti e stelle nella Via Lattea, suggerendo che l’architettura dei sistemi planetari rifletta equilibri dinamici complessi e ancora poco esplorati.

Capire dove e come si formano questi corpi intermedi permette di ricostruire l’evoluzione dei sistemi stellari e planetari, inclusa quella del nostro Sistema Solare e offre nuovi spunti per approfondire i meccanismi alla base della nascita e della diversificazione dei corpi celesti nell’universo.

Che cosa sono le nane brune

Le nane brune sono corpi celesti “intermedi”, con caratteristiche che le collocano tra le stelle e i pianeti: la loro massa è troppo ridotta per innescare le reazioni nucleari che permettono alle stelle di brillare, essendo necessario superare circa 80 masse gioviane per diventare una stella vera e propria.

Allo stesso tempo, non possono essere classificate come pianeti perché, pur essendo più massicce, non emettono luce propria e quindi restano invisibili agli osservatori tradizionali, rendendo la loro individuazione estremamente difficile.

Nonostante ciò, gli astronomi ipotizzano che le nane brune siano molto numerose e che possano rappresentare una componente significativa della materia oscura che permea l’universo, offrendo indizi preziosi sul contenuto e sulla struttura della nostra galassia e sul ruolo dei corpi substellari nella formazione dei sistemi planetari e stellari.