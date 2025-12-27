Meteo: domenica 28 dicembre venti in attenuazione e ulteriore miglioramento. Clima mite

Dopo l'intensa fase di maltempo che ha caratterizzato le festività natalizie, nell'ultima parte dell'anno si conferma un generale miglioramento del tempo da Nord a Sud. Gli ultimi giorni del 2025 saranno dunque segnati da una fase di stabilità meteorologica, grazie ad un campo di alta pressione con baricentro sulle Isole britanniche e in espansione fino al nostro Paese, che garantisce giornate più asciutte e soleggiate. Leggermente ai margini di questo miglioramento resteranno Sicilia e Sardegna, dove si avrà una maggiore variabilità fino a inizio settimana, con qualche pioggia possibile in entrambe le Isole.

Anche i venti di burrasca tenderanno ad attenuarsi, specie a partire da domenica 28, e con essi anche il moto ondoso dei mari. Le temperature torneranno oltre la norma, soprattutto al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra oggi (sabato 27) e lunedì 29, potrebbe essere anche di una decina di gradi.

A seguire, tra la sera del 30 e il 31 (Vigilia di Capodanno), potrebbe verificarsi un'irruzione di aria più fredda da est. Questa evoluzione non dovrebbe portate a precipitazioni importanti, ma più che altro ad un nuovo rinforzo dei venti e ad un calo termico. Tuttavia, l’evoluzione appena descritta resta molto incerta: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per dettagli più precisi.

Le previsioni meteo per domenica 28 dicembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento su Sardegna orientale e meridionale e nel settore tirrenico tra bassa Calabria e Sicilia. Nella successiva notte formazione di nebbie a banchi sulla bassa valle padana.

Temperature minime stazionarie, deboli gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Clima eccezionalmente mite per il periodo. Venti in attenuazione, moderati o tesi settentrionali su mari e regioni meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Per l’ultima parte dell’anno si profila una prosecuzione della fase di tempo prevalentemente stabile e dominata dall’alta pressione che, oltre all'Italia, abbraccerà anche l’Europa centrale e gran parte di quella settentrionale. Anche la giornata di lunedì risulterà dunque prevalentemente soleggiata.

Un po’ di nuvolosità e instabilità dovrebbero coinvolgere in maniera intermittente le due Isole maggiori e il sud della Calabria, dove non si può escludere qualche occasionale pioggia. Il clima diurno sarà inizialmente mite, specie al Centro-Nord, dove aumenta il rischio della formazione di nebbie; sulle Alpi lo zero termico sarà prossimo ai 3000 metri.