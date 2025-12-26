Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda

Si conferma per l’ultima parte dell’anno una fase di tempo prevalentemente stabile e dominata dall’alta pressione che, oltre al nostro Paese, abbraccerà anche l’Europa centrale e gran parte di quella settentrionale. Le giornate all’inizio della prossima settimana risulteranno prevalentemente soleggiate. Un po’ di nuvolosità e instabilità dovrebbero coinvolgere a intermittenza la Sardegna, la Sicilia e la Calabria meridionale dove sarà possibile qualche occasionale pioggia.



Il clima diurno sarà inizialmente mite, specie al Centro-Nord; lunedì sulle Alpi lo zero termico sarà prossimo ai 3000 metri. Tuttavia secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli di previsione, martedì a fine giornata una massa d’aria fredda dovrebbe fare irruzione sull’Italia a partire dal versante adriatico e dalle regioni settentrionali. Le temperature proprio a ridosso di San Silvestro dovrebbero quindi sensibilmente abbassarsi con clima invernale da Nord a Sud; marginalmente coinvolte dall’aria fredda dovrebbero rimanere la Sicilia e la Sardegna.

Tendenza meteo: fase stabile negli ultimi giorni del 2025 poi aria più fredda



La massa d’aria fredda sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti, prevalentemente da nord o nordest. In compenso non dovrebbe essere associata a fenomeni di rilievo, se non qualche debole precipitazione sulle regioni adriatiche del Centro-Sud. Il tempo stabile potrebbe spingersi fino al 1° gennaio. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta; secondo l’attuale tendenza il tempo potrebbe peggiorare al Centro-Sud venerdì 2 gennaio con l’arrivo della prima perturbazione del nuovo anno.