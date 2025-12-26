FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fre...

Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda

Alta pressione in rinforzo negli ultimi giorni del 2025. Zero termico a 3000 metri. Per San Silvestro aria più fredda. La tendenza meteo
Tendenza26 Dicembre 2025 - ore 11:25 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Dicembre 2025 - ore 11:25 - Redatto da Meteo.it

Si conferma per l’ultima parte dell’anno una fase di tempo prevalentemente stabile e dominata dall’alta pressione che, oltre al nostro Paese, abbraccerà anche l’Europa centrale e gran parte di quella settentrionale. Le giornate all’inizio della prossima settimana risulteranno prevalentemente soleggiate. Un po’ di nuvolosità e instabilità dovrebbero coinvolgere a intermittenza la Sardegna, la Sicilia e la Calabria meridionale dove sarà possibile qualche occasionale pioggia.

Il clima diurno sarà inizialmente mite, specie al Centro-Nord; lunedì sulle Alpi lo zero termico sarà prossimo ai 3000 metri. Tuttavia secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli di previsione, martedì a fine giornata una massa d’aria fredda dovrebbe fare irruzione sull’Italia a partire dal versante adriatico e dalle regioni settentrionali. Le temperature proprio a ridosso di San Silvestro dovrebbero quindi sensibilmente abbassarsi con clima invernale da Nord a Sud; marginalmente coinvolte dall’aria fredda dovrebbero rimanere la Sicilia e la Sardegna.

Tendenza meteo: fase stabile negli ultimi giorni del 2025 poi aria più fredda

La massa d’aria fredda sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti, prevalentemente da nord o nordest. In compenso non dovrebbe essere associata a fenomeni di rilievo, se non qualche debole precipitazione sulle regioni adriatiche del Centro-Sud. Il tempo stabile potrebbe spingersi fino al 1° gennaio. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta; secondo l’attuale tendenza il tempo potrebbe peggiorare al Centro-Sud venerdì 2 gennaio con l’arrivo della prima perturbazione del nuovo anno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
    Tendenza25 Dicembre 2025

    Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa

    Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.
  • Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
    Tendenza24 Dicembre 2025

    Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno

    Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
  • Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
    Tendenza23 Dicembre 2025

    Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza

    Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
  • Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
    Tendenza22 Dicembre 2025

    Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno

    Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Tendenza25 Dicembre 2025
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Tendenza24 Dicembre 2025
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Dicembre ore 11:25

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154