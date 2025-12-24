Principali eventi astronomici 2026: cosa ci regalerà il nuovo anno?

Il 2026 è ormai alle porte, e l'attenzione degli astronomi (ma anche la curiosità di tanti skywatcher) è proiettata sugli eventi celesti che il nuovo anno ci regalerà. Tra eclissi di Sole e di Luna, Superlune, piogge di stelle ed eventi unici, il 2026 si preannuncia un anno magico per gli appassionati del firmamento.

Calendario astronomico 2026, le principali news "celesti" per il nuovo anno

Il cielo è sempre capace di stupire chiunque volga lo sguardo verso il firmamento, e nel 2026 si dimostrerà più generoso del solito. Sono infatti tantissimi gli spettacoli celesti che ci attendono, alcuni dei quali davvero unici.

Per fare un breve riepilogo dei principali eventi astronomici 2026 possiamo dire che troveremo ad attenderci un eclissi di Sole e una di Luna, una Superluna e una Luna blu. Non mancheranno poi i 12 pleniluni tradizionali, pronti a regalarci emozioni speciali con i loro nomi evocativi, tanti baci celesti e piogge di stelle cadenti. Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Vediamo i principali show celesti 2026 in dettaglio.

Eclissi di Sole, il 2026 pronto a oscurare la nostra Stella

Sarà un evento di richiamo mondiale e non possiamo certo mancare. La data da segnare in rosso sul calendario, per non perdersi l'eclissi di Sole è quella del 12 agosto 2026. Alle 15:34 UTC (18:34 ora italiana) la nostra Stella inizierà a oscurarsi. Sfortunatamente alle nostre latitudini l'eclissi solare sarà solo parziale, anche se al culmine dell'evento la nostra Stella risulterà coperta per il 74% dal disco lunare.

Chi ha in programma un breve viaggio potrebbe anche decidere di trasformare la vacanza in un tour astronomico, e raggiungere luoghi in cui l'eclissi sarà totale. Tra le località più fortunate troviamo anche alcune nazioni europee, tra cui la Spagna. Chi vuole invece rimanere dentro i confini nazionali, potrebbe prendere in considerazione un viaggio nel Nord Italia, dove il cielo estivo mostrerà il Sole coperto circa al 90%.

La Luna si spegne nel cielo estivo

A pochi giorni di distanza dall'eclissi totale di Sole, sarà la Luna a regalarci un cielo insolitamente buio. Il 28 agosto il nostro satellite naturale ci regalerà un'eclissi quasi totale, con un oscuramento del 96,2%.

Per più di tre ore (dalle 02:33 alle 05:51 GMT) potremmo vedere in cielo la Luna nel cono d'ombra della Terra, assumere un insolito colore arancione intenso anziché quello rosso, tipico dell'eclissi lunare totale.

Piogge di stelle cadenti pronte a infiammare il cielo 2026

Ovviamente non mancheranno neppure gli appuntamenti con gli sciami meteorici. Tra quelli principali ricordiamo le Perseidi, o Lacrime di San Lorenzo, che nel 2026 raggiungeranno il picco in una notte lontana dal plenilunio, regalando così una cornice perfetta a chi attende con ansia questo appuntamento per veder realizzati i propri desideri. Il picco delle Perseidi sarà tra il 12 e il 13 agosto, ovvero in concomitanza con il novilunio.

Ovviamente ci saranno anche molti altri sciami a infiammare il cielo nel 2026, e tra queste ricordiamo:

Quadrantidi , al picco tra il 3 e il 4 gennaio

Orionidi, al massimo tra il 21 e il 22 ottobre

Geminidi, pronte a infiammare il cielo nella notte di Santa Lucia, il 13 dicembre

13 pleniluni pronti a incantarci

La Luna Piena è un evento che si ripete con cadenza quasi mensile, eppure riesce ogni volta a catturare lo sguardo di migliaia di skywatcher. Il 2026 non farà certo eccezione, e troveremo ad attenderci ben 13 pleniluni caratterizzati da nomi (spesso attribuiti loro dai nativi americani) che ci ricordano i diversi cicli della natura e gli eventi naturali.

In alcuni anni (come in questo) capita anche di avere un plenilunio "extra" ovvero un mese in cui si verificano due Lune Piene: in questo caso la seconda prende il nome di Luna Blu.

Quali sono le date da segnare in rosso sul calendario per non perdersi nessun plenilunio 2026? Ecco un breve vademecum:

3 gennaio

1° febbraio

3 marzo

2 aprile

1° maggio

31 maggio (Luna Blu)

30 giugno

29 luglio

28 agosto

26 settembre

26 ottobre

24 novembre

24 dicembre

Superlune 2026: una lunga attesa ben ripagata

Il termine Superluna non ha alcuna valenza scientifica, eppure è spesso atteso con trepidante attesa dagli skywatcher che non vedono l'ora di ammirare una Luna Piena un po' più grande e luminosa del solito.

Dopo la "tripletta" che ha chiuso il 2025, nel 2026 dovremmo attendere un po' per vedere splendere la prima Superluna dell'anno, che brillerà in cielo il 24 dicembre alle 02:29 GMT (03:39 ora italiana). Sarà infatti questa la prima (e unica) Superluna Piena 2026.

Se da un lato dovremmo attendere quasi 12 mesi per vederla splendere in cielo, dall'altro ci regalerà uno spettacolo davvero speciale, visto che il nostro satellite raggiungerà la fase massima quando si troverà ad appena 356.047 km dal perielio.

Baci celesti 2026: quali incontri planetari cattureranno il nostro sguardo?

Tra gli spettacoli che il firmamento ci regala ogni anno, troviamo anche i baci celesti: incontri "ravvicinati" tra due o più oggetti che da secoli incantano noi che li osserviamo dalla Terra.

Tra i baci celesti più importanti del 2026 spiccano gli incontri tra Luna e Venere, che vedremo il 24 marzo e il 9 giugno, e tra Giove e Urano, che danzeranno vicini nel cielo di ottobre.

Un altro avvenimento di rilievo vedrà una congiunzione planetaria a 3, con Marte, Saturno e Nettuno protagonisti nel cielo di aprile.