FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: sole e clima eccezionalmente mite, anche sulle Alpi

Meteo: sole e clima eccezionalmente mite, anche sulle Alpi

Ulteriore miglioramento del tempo oggi (28 dicembre) sull'Italia, dove almeno fino alla fine dell'anno si avrà tempo stabile. Clima diurno mite.
Previsione28 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Esaurito il maltempo sull’Italia, si conferma fino a Capodanno una fase decisamente più stabile, grazie ad una vasta area di alta pressione con baricentro sulle Isole Britanniche, ma che si è rapidamente estesa all’Europa centrale e alla nostra Penisola. Un po’ ai margini dell’anticiclone resteranno le Isole maggiori e la Calabria, dove nei primi giorni della prossima settimana osserveremo una maggiore variabilità con anche la possibilità di qualche pioggia.

Nel frattempo le temperature sono risalite e si sono riportate oltre la norma, in modo più marcato al Centro-Nord; nelle aree alpine, l’anomalia termica è di una decina di gradi con lo zero termico che oscilla intorno ai 3000 metri.

A seguire, tra la sera di martedì 30 e la mattinata di mercoledì 31 (San Silvestro), si profila l’irruzione di aria più fredda dai Balcani, che porterebbe ad un generale calo termico con qualche temporanea precipitazione sul medio Adriatico e al Sud. La notte di Capodanno al momento si prospetta fredda ma senza piogge o nevicate praticamente ovunque. Tale evoluzione mostra ancora margini di incertezza, per i dettagli saranno importanti  i prossimi aggiornamenti. Un accenno ai primi giorni del nuovo anno: il tempo potrebbe peggiorare al Centro-Sud a partire dal 2 gennaio.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 28 dicembre)

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla Sardegna meridionale con la possibilità di isolate e deboli piogge lungo le aree costiere. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia con un cielo in prevalenza sereno. Da segnalare solo qualche modesto ed innocuo annuvolamento in Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia. Al mattino presenza di nebbie a banchi su Polesine, coste e pianure del Veneto in graduale diradamento nel corso del mattino.

Temperature massime pomeridiane in lieve aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Clima eccezionalmente mite per il periodo al Centro-Nord. Zero termico sulle Alpi tra 2800 e 3200 metri. Venti moderati settentrionali tra basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mari fino a molto mossi; venti deboli altrove con moto ondoso in attenuazione

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Tempo ben soleggiato in quasi tutta Italia. Soltanto nell’estremo sud della Sardegna il cielo potrà presentarsi ancora in parte nuvoloso ma con basso rischio di piogge. Altrove cielo in prevalenza sereno con qualche modesto ed innocuo annuvolamento tra Sicilia e Calabria meridionale. Nebbie notturne e mattutine nella fascia centrale della pianura padana e localmente nelle valli interne del Centro, in graduale diradamento. Locali deboli gelate mattutine al Nord.

Temperature diurne stazionarie o in lieve calo ma con un clima che resta mite per il periodo in tutta Italia. Zero termico sulle Alpi intorno a 2700-2900 metri. Venti deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Salento e alto Ionio con mari un po’ mossi; altrove mari per lo più poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: clima mite fino a lunedì 29. Da martedì 30 freddo, vento e qualche nevicata
    Previsione28 Dicembre 2025

    Meteo: clima mite fino a lunedì 29. Da martedì 30 freddo, vento e qualche nevicata

    Anche domani (lunedì 29 dicembre) sarà una giornata stabile con solo qualche pioggia nelle Isole e in Calabria. Da martedì 30 irruzione gelida.
  • Meteo 28 dicembre: ulteriore miglioramento, con clima diurno mite!
    Previsione28 Dicembre 2025

    Meteo 28 dicembre: ulteriore miglioramento, con clima diurno mite!

    Terminata la fase di maltempo natalizio, in questa ultima parte dell'anno si conferma un miglioramento con rialzo termico, soprattutto al Nord.
  • Meteo: domenica 28 dicembre venti in attenuazione e ulteriore miglioramento. Clima mite
    Previsione27 Dicembre 2025

    Meteo: domenica 28 dicembre venti in attenuazione e ulteriore miglioramento. Clima mite

    Anche domenica 28 il tempo si presenterà stabile, con venti in attenuazione e temperature in rialzo verso valori oltre la norma, specie al Nord.
  • Meteo: al via fase stabile e soleggiata. Al Nord clima eccezionalmente mite
    Previsione27 Dicembre 2025

    Meteo: al via fase stabile e soleggiata. Al Nord clima eccezionalmente mite

    Nel corso di questo ultimo weekend del 2025 ha inizio una fase di calma meteorologica che coinvolge quasi tutto il Paese. Temperature in rialzo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà
Tendenza28 Dicembre 2025
Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà
Proprio a ridosso del Capodanno l'attuale tendenza meteo conferma un'irruzione di aria gelida che farà crollare le temperature di diversi gradi.
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
Tendenza27 Dicembre 2025
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
La tendenza meteo per gli ultimi giorni del 2025 vedono un tempo stabile e piuttosto mite, ma Capodanno si preannuncia molto freddo.
Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda
Tendenza26 Dicembre 2025
Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda
Alta pressione in rinforzo negli ultimi giorni del 2025. Zero termico a 3000 metri. Per San Silvestro aria più fredda. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 28 Dicembre ore 15:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154