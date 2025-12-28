Meteo: sole e clima eccezionalmente mite, anche sulle Alpi

Esaurito il maltempo sull’Italia, si conferma fino a Capodanno una fase decisamente più stabile, grazie ad una vasta area di alta pressione con baricentro sulle Isole Britanniche, ma che si è rapidamente estesa all’Europa centrale e alla nostra Penisola. Un po’ ai margini dell’anticiclone resteranno le Isole maggiori e la Calabria, dove nei primi giorni della prossima settimana osserveremo una maggiore variabilità con anche la possibilità di qualche pioggia.

Nel frattempo le temperature sono risalite e si sono riportate oltre la norma, in modo più marcato al Centro-Nord; nelle aree alpine, l’anomalia termica è di una decina di gradi con lo zero termico che oscilla intorno ai 3000 metri.

A seguire, tra la sera di martedì 30 e la mattinata di mercoledì 31 (San Silvestro), si profila l’irruzione di aria più fredda dai Balcani, che porterebbe ad un generale calo termico con qualche temporanea precipitazione sul medio Adriatico e al Sud. La notte di Capodanno al momento si prospetta fredda ma senza piogge o nevicate praticamente ovunque. Tale evoluzione mostra ancora margini di incertezza, per i dettagli saranno importanti i prossimi aggiornamenti. Un accenno ai primi giorni del nuovo anno: il tempo potrebbe peggiorare al Centro-Sud a partire dal 2 gennaio.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 28 dicembre)

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla Sardegna meridionale con la possibilità di isolate e deboli piogge lungo le aree costiere. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia con un cielo in prevalenza sereno. Da segnalare solo qualche modesto ed innocuo annuvolamento in Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia. Al mattino presenza di nebbie a banchi su Polesine, coste e pianure del Veneto in graduale diradamento nel corso del mattino.

Temperature massime pomeridiane in lieve aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Clima eccezionalmente mite per il periodo al Centro-Nord. Zero termico sulle Alpi tra 2800 e 3200 metri. Venti moderati settentrionali tra basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mari fino a molto mossi; venti deboli altrove con moto ondoso in attenuazione

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Tempo ben soleggiato in quasi tutta Italia. Soltanto nell’estremo sud della Sardegna il cielo potrà presentarsi ancora in parte nuvoloso ma con basso rischio di piogge. Altrove cielo in prevalenza sereno con qualche modesto ed innocuo annuvolamento tra Sicilia e Calabria meridionale. Nebbie notturne e mattutine nella fascia centrale della pianura padana e localmente nelle valli interne del Centro, in graduale diradamento. Locali deboli gelate mattutine al Nord.

Temperature diurne stazionarie o in lieve calo ma con un clima che resta mite per il periodo in tutta Italia. Zero termico sulle Alpi intorno a 2700-2900 metri. Venti deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Salento e alto Ionio con mari un po’ mossi; altrove mari per lo più poco mossi.