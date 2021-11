Venerdì 19 novembre 2021 gli appassionati di corpi celesti potranno assistere ad uno spettacolo davvero magico: una eclissi di Luna parziale. Attenzione però si di un evento nell'evento visto che sarà la più lunga mai vista negli ultimi 580 anni. Un accadimento da segnare in agenda della durata di circa 3 ore e 28 minuti con la Luna che sarà oscurata al 97% del cono d'ombra proiettato dalla Terra.

Eclissi Luna parziale il 19 novembre dalle ore 8.00

Dalle ore 8:00 del 19 novembre 2021 potremo assistere ad una eclissi di Luna parziale. Il fenomeno sarà visibile principalmente nei cieli di Nordamerica, Sudamerica e Australia, mentre sarà poco visibile in Italia. Eccezione per le regioni più a nord-ovest che potranno godere della sfuggente fase di penombra nelle prime ore del sorgere del Sole. L'eclissi parziale di Luna è prevista tra le 8:19 e le 11:47 di venerdì 19 novembre 2021. Per chi volesse godere di questo imperdibile spettacolo dalle ore 8:00 ci sarà una diretta online di Virtual Telescope con collegamenti dall'America ed Australia disponibile al seguente link.

L'eclissi di Luna parziale del 19 novembre 2021 sarà la più lunga da 580 anni. Il motivo? La posizione del corpo celeste che sarà prossima all'apogeo, ossia il punto dell'orbita più lontano dalla Terra. Gianluca Masi, il curatore scientifico del Planetario e fondatore del Virtual Telescope Project che trasmetterà la diretta della eclissi lunare ha precisato: "è dal 18 febbraio 1440 che non si verificava un'eclissi parziale così lunga: la Luna impiegherà quasi tre ore e mezza per uscire dal cono d'ombra, e addirittura sei ore e due minuti se consideriamo anche la zona di penombra". Un vero e proprio record per una eclissi di Luna parziale, anche se Masi ha ricordato: "il 9 novembre 2003, per esempio, si è verificata un'eclissi totale la cui durata complessiva superò di circa un minuto quella dell'eclissi in arrivo. Ricordiamo poi che nel 2018 abbiamo assistito all'eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo".

Eclissi di Luna 2021: non sarà visibile in Italia

Purtroppo l'eclissi parziale di Luna del 19 novembre 2021 non sarà visibile in Italia. Stando alle informazioni diramate dalla Nasa, il picco del fenomeno si registrerà intorno alle ore 4:00 del mattino negli Stati Uniti d'America, ossia le ore 10:00 del mattino in Italia. Alle ore 4:00 americane la superficie del corpo celeste sarà oscurata del 99,1%. L'eclissi sarà quindi visibile solo in quei paesi della Terra dove sarà notte fonda come l'Australia, ma anche Nuova Zelanda e tutta la costa ovest degli Stati Uniti d'America.

E' giusto ricordare che questa eclissi lunare non è la prima di questo 2021. Lo scorso 26 maggio, infatti, si è verificato un fenomeno celeste di questo tipo, ma la sua durata è stata inferiore. Per questo motivo l'eclissi parziale di Luna del 19 novembre 2021 segna un record: sarà la più lunga dal 1441. Infine per tutti gli appassionati di fenomeni celesti dopo l'eclissi lunare potremo assistere nelle prossime settimane anche ad una eclissi del Sole. La prossima eclissi solare, infatti, è prevista per il 4 dicembre, ma anche questa volta non sarà visibile in Italia, ma solo per chi si troverà in Antartide.