Caro carburanti, il caso di Livigno: la benzina a 1,36 euro

Mentre in tutto lo stivale è allarme per il caro benzina e le famiglie si trovano a dover fare i conti con i prezzi alle stelle delle pompe, a Livigno la benzina costa 1,36 euro al litro e il diesel 1,25 euro. La celebre località turistica e sciistica vicino a Sondrio infatti, è zona extra-doganale e nel prezzo carburante non incidono né Iva né accise.

Livigno, non si paga Iva nella zona extradoganale

Livigno è sicuramente una bella località in cui trascorrere una vacanza, tant'è che sono moltissimi i turisti che ogni anno scelgono questa meta a pochi chilometri da Sondrio per qualche giorno di relax. Oggi però a renderla appetibile non è il panorama che offre o le vicine vette che rappresentano un paradiso per gli amanti degli sport invernali. A destare attenzione è il prezzo del carburante. Mentre infatti in tutta Italia gli aumenti vertiginosi degli ultimi giorni non possono non preoccupare gli automobilisti e coloro che lavorano sui mezzi pesanti, a Livigno è ancora possibile fare un pieno low cost.

Il prezzo del carburante a Livigno infatti, stando alle rilevazioni riportate sul sito Osservaprezzi del Mise, è di 1,36 euro/litro per la benzina verde, mentre il diesel è fermo a 1,25 euro/litro. Ma perché questa differenza? In realtà Livigno, pur essendo amministrativamente in provincia di Sondrio, è caratterizzato da una posizione geografica e tributaria che lo rendono immune da Iva e accise.

Lo status particolare di Livigno, zona franca extra-doganale

Come abbiamo già detto Livigno è un comune montano in provincia di Sondrio, anche se la sua posizione geografica rende la città una località non appartenente all'Italia, ma all'area danubiana. Questo perché il fiume che la attraversa, l'Aqua Granda, confluisce nell'Inn e quindi nel Danubio.

Lo status di zona franca risale ai secoli addietro, ma il piccolo comune ha sempre difeso con gran forza tale "privilegio", finché una legge nel 1910 ha sancito Livigno come zona economica libera. Ecco perché oggi, i prezzi alle pompe del carburante nel comune di Livigno, mostrano importi nettamente inferiori rispetto a quelli praticati nelle altre aree d'Italia.

Tutte le accise e le imposte indirette che fanno lievitare il prezzo del carburante e di altri beni (come il tabacco e gli alcolici) anche quando non vi sono crisi energetiche in corso, non vengono applicati in tutto il territorio di Livigno. Questo fa sì che in ogni periodo dell'anno il prezzo del carburante a Livigno si riveli molto più concorrenziale rispetto a ogni altra zona italiana. Nel particolare momento che stiamo vivendo, legato alla crisi causata dai conflitti tra Russia e Ucraina che ha portato alle stelle i costi per un rifornimento di carburante poi, questa differenza si fa ancor più evidente.