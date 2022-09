La scienza ci dice che un cane in casa fa bene alla salute: ecco perché

Adottare un cane è di certo un impegno che si protrae giorno dopo giorno, ma costruire una relazione affettuosa e trascorrere del tempo in sua presenza è - indirettamente - un ottimo modo per prendersi cura della propria salute, sia dal punto di vista fisico sia mentale.

Salvo casi di allergia ed esemplari con un carattere complesso, l'accudire un amico a quattro zampe è infatti una vera e propria coccola per l'organismo, una ventata d’aria fresca in grado di contrastare solitudine, depressione, malinconia e molte altre emozioni e stati d'animo negativi. Inoltre, le passeggiate quotidiane possono essere un ottimo incentivo per restare in forma e portano benefici al cuore e all’intero apparato cardiocircolatorio.

Un toccasana per il cuore, in tutti i sensi

Facendo riferimento ai più recenti dati scientifici oggi a disposizione, in Italia i cani domestici sono oltre 14 milioni, confermando che l'adozione di cani di tutte le razze è un fenomeno in costante aumento.

Ormai è scientificamente dimostrato che avere un cane tra le mura di casa porta dei grandi benefici alla salute dei padroni, con un miglioramento generale del clima e dello stile di vita nell'ambiente domestico. Anzitutto, un cane è un toccasana per l’umore: secondo uno studio pubblicato sulla rivista Society & Animals, la presenza di un animale domestico aumenta la probabilità di ridere nel corso della giornata, proprio a seguito dei comportamenti buffi e simpatici. Inoltre accarezzarli, coccolarli e giocare insieme a loro riduce i livelli di cortisolo, fungendo da vero e proprio anti stress naturale.

Ancora, i cani sono un ottimo motivo per prendere delle sane abitudini come diventare più attivi fisicamente, regolarizzare il sonno notturno e diventare più attenti e responsabili. Infine, è bene ricordate che il rapporto con il cane può costituire un valido supporto per la crescita dei bambini autistici e anche dei giovani e degli adulti diversamente abili. Per gli anziani un cagnolino può senz'altro aiutare a combattere il senso di solitudine, a stimolare la socialità e a mantenere movimentate le giornate.