Spazio e Astronomia: 5 eventi astronomici 2025 da non perdere

Il 2024 ci ha offerto numerose occasioni per alzare gli occhi al cielo. Tra oi fenomeni astronomici di rilievo di quest'anno ricordiamo la Cometa del Secolo, ma anche l'eclissi solare totale e anulare che hanno incantato molti skywatcher. Il 2025 sarà all'altezza dell'anno che lo ha preceduto? Sicuramente sì, e già adesso possiamo segnare sul calendario 5 eventi clou previsti per il nuovo anno.

Eventi astronomici 2025 da non perdere: 5 spettacoli mozzafiato

Saranno cinque gli eventi celesti imperdibili che il nuovo anno ci proporrà. Ad aprire l'elenco delle "sorprese astronomiche" sarà un insolito allineamento planetario, che vedrà ben 6 Pianeti coinvolti in una "danza celeste" che promette di tenere con gli occhi incollati al cielo migliaia di appassionati.

A seguire avremo un'eclissi totale di Luna, una parziale di Sole e la "scomparsa" degli anelli di Saturno. Per finire potremmo ammirare in cielo la prima Superluna 2025, che brillerà nell'ultimo bimestre dell'anno.

Allineamento planetario mozzafiato, 6 pianeti "danzano" nel cielo di gennaio

Saranno ben sei i Pianeti coinvolti nella parata che si verificherà il prossimo 21 gennaio. Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno daranno origine a una "danza planetaria" indimenticabile.

L'allineamento planetario non vedrà tutti i Pianeti coinvolti davvero vicini fisicamente, ma grazie all'apparente linea retta che si formerà nel piano orbitale appariranno - a noi che li osserviamo dalla Terra - molto vicini. Marte, Giove e Urano si troveranno sopra l'orizzonte a Sud/Sud Est, mentre gli altri tre saranno visibili nella porzione di cielo Ovest/Sud Ovest. L'unico assente sarà Mercurio, che invece si troverà dall’altra parte del Sole.

Come fanno sapere dall'Uai si tratterà di uno spettacolo almeno in parte visibile anche a occhio nudo, in presenza di cieli sereni, anche se con un binocolo (o meglio ancora con un telescopio) sarà possibile vedere anche Urano e Nettuno in questa insolita parata.

©Stellarium - porzione di cielo Sud/Sud Est del 21 gennaio ore 19:30 circa

©Stellarium - porzione di cielo Ovest/Sud Ovest del 21 gennaio ore 19:30 circa

Eclissi totale di Luna, quando si "spegnerà" il nostro satellite?

Il 14 marzo potremmo ammirare un'eclissi lunare totale. L'evento potrà essere seguito - almeno parzialmente - da molte aree del Pianeta. Si tratterà di un evento perfettamente visibile a occhio nudo dalle Americhe, dalla Nuova Zelanda, dall'Asia orientale, dall'Europa occidentale e dall'Africa occidentale.

La Luna Piena del Lombrico raggiungerà il massimo dell'eclissi alle 06:58 anche se - per tutta la durata dell'evento (1 ora e 6 minuti) il nostro satellite naturale apparirà di un insolito colore rosso, tanto da essere ribattezzato "Luna di Sangue". Per assistere a un'altra eclissi di Luna dovremmo poi attendere il 7 settembre 2025.

Doppia eclissi parziale di Sole, la nostra Stella fa il "bis"

Saranno ben due le eclissi di Sole che ci attendono nel 2025. La prima si verificherà il 29 marzo alle 10:48 UTC, e interesserà i paesi dell’Europa, dell’Asia settentrionale, dell’Africa nordoccidentale e gran parte del Nord America. Anche in Italia potremmo vedere questa eclissi solare parziale.

Per assistere alla seconda dovremmo invece attendere il 21 settembre alle 19:43 UTC. Anche in questo caso lo "spegnimento" della nostra Stella sarà solo parziale, e noi potremmo seguirla solo in diretta streaming. Sarà infatti visibile solo dall'Australia meridionale, dal Pacifico e dall'Antartide.

Prima Superluna 2025, quando?

Come tutti sappiamo la Luna Piena è un evento che si ripete ogni mese, mentre vedere splendere in cielo una Superluna è sicuramente un evento un po' più raro (seppur non rarissimo).

Coloro che attendono con impazienza di veder brillare la prima Superluna dell'anno dovranno pazientare ancora un po'. L'appuntamento con il nostro satellite in versione "super" è infatti previsto per il 5 novembre. Il plenilunio - che vedrà brillare la Luna del Castoro - coinciderà anche con una fase di piena in cui il nostro satellite si trova al perigeo. Ciò la farà apparire un po' più grande e luminosa del solito e - stando alla teoria di Richard Nolle (peraltro mai ufficializzata) - le permetterà di fregiarsi del titolo di Superluna del Castoro 2025.

Scomparsa degli anelli di Saturno, un evento suggestivo

Nella top 5 degli eventi astronomici 2025 non poteva mancare la temporanea scomparsa degli anelli di Saturno. Il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole è famoso proprio per quei cerchi luminosi che lo circondano, facendogli guadagnare l'appellativo di Signore degli Anelli. Ma proprio quei dischi "scompariranno" e non saranno visibili tra marzo e novembre.

Magia o illusione ottica? Sebbene i misteri che avvolgono Saturno siano ancora molti, la scomparsa temporanea dei suoi anelli sarà semplicemente un effetto ottico, dovuto all'inclinazione del Pianeta che non permetterà di vedere i famosi cerchi dalla Terra. Il momento migliore per chi vuole vivere un'esperienza suggestiva è sicuramente quello dell'8 novembre, quando - con un buon telescopio e cieli sereni - sarà possibile vedere Saturno senza anelli. Attenzione a non perdersi questo appuntamento, perché si tratta di un evento che si verifica solo ogni 13/16 anni.