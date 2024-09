La cometa del secolo sta per arrivare: quando e come vedere C/2023 A3

L'attesa per uno degli eventi astronomici più spettacolari del 2024 sta crescendo. La cometa C/2023 A3, meglio conosciuta come Tsuchinshan-ATLAS, promette di illuminare i cieli di tutto il mondo nei prossimi mesi, guadagnandosi l'appellativo di "cometa del secolo". Scoperta a febbraio 2023, questa cometa potrebbe diventare uno degli spettacoli più luminosi e affascinanti degli ultimi decenni, paragonabile a comete storiche come Hale-Bopp o Neowise.

Quando vedere la cometa C/2023 A3

La cometa sarà al suo perielio, ossia il punto di massima vicinanza al Sole, il 27 settembre 2024. Questo sarà un momento critico, poiché non tutte le comete sopravvivono al calore estremo del Sole. Se C/2023 A3 dovesse superare questo ostacolo, sarà visibile anche a occhio nudo nell'emisfero settentrionale a partire da inizio ottobre 2024.

Il picco di visibilità della cometa è atteso tra il 10 e il 15 ottobre, quando tramonterà circa 20° sopra l'orizzonte ovest subito dopo il Sole. Il giorno migliore per l’osservazione sarà il 12 ottobre, quando la cometa raggiungerà il suo perigeo, ovvero il punto più vicino alla Terra, a circa 70 milioni di chilometri. Durante questo periodo, sarà visibile per un paio d'ore dopo il tramonto​.

Come osservare la cometa C/2023 A3

Per ammirare la cometa C/2023 A3 al meglio, è consigliabile allontanarsi dalle luci delle città e dirigersi verso aree con basso inquinamento luminoso, come montagne o zone rurali. Anche se sarà visibile a occhio nudo, l’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio permetterà di apprezzarne maggiormente i dettagli, come la coda brillante e la chioma di gas che la circonda​.

Cosa aspettarsi

Gli astronomi ritengono che la cometa potrebbe raggiungere una luminosità paragonabile a quella di Venere, il che la renderebbe visibile come uno degli oggetti più brillanti del cielo notturno. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dalla "diffusione in avanti" della luce solare, che retroilluminerà la cometa, rendendola ancora più spettacolare​.

Tuttavia, come spesso accade con le comete, la loro imprevedibilità è sempre un fattore da considerare. Solo il tempo ci dirà se la C/2023 A3 sarà in grado di offrire lo spettacolo atteso o se si disintegrerà durante il suo avvicinamento al Sole.