La Luna si immerge nelle Pleiadi e poi bacia Venere: in arrivo due spettacoli visibili a occhio nudo

Quello che sta per arrivare è un appuntamento speciale, che vedrà il nostro satellite naturale protagonista di due eventi spettacolari nel giro di poche ore. La Luna, dopo essersi tuffata nell'ammasso stellare delle Pleiadi, si avvicinerà a Venere e danzerà con il Pianeta "gemello" della Terra. E non finisce qui, perché entrambi gli spettacoli, tempo permettendo, saranno perfettamente visibili a occhio nudo.

Doppio show celeste: la Luna si tuffa nelle Pleiadi e bacia Venere

Se state cercando un motivo per alzare gli occhi al cielo stellato di luglio, noi ve ne offriamo due. Nel giro di poche ore infatti, coloro che decideranno di dedicarsi all'osservazione del firmamento, potranno assistere al doppio show celeste che vedrà protagonista la Luna.

Il nostro satellite naturale farà un tuffo nell'ammasso stellare delle Pleiadi prima dell’alba del 20 luglio. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, il nostro satellite si troverà sull'orizzonte orientale, nello spazio di cielo compreso tra la costellazione dell'Ariete e quella del Toro.

La Luna, in fase calante, avrà una luminosità del 25%, ma la luce emanata dalla Stella Aldebaran e dal pianeta Venere (situati nei pressi), insieme all'innegabile luminosità delle Pleiadi, permetteranno di osservare bene lo spettacolo anche a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 20 luglio ore 3:00 circa

Non avremmo neppure il tempo di staccare gli occhi dal firmamento, visto che il nostro satellite naturale tornerà a essere protagonista di un nuovo evento celeste ad appena 24 ore di distanza. Il 21 luglio, poco prima dell'alba, potremmo ammirare un triangolo celeste davvero imperdibile.

Oltre alla Luna calante, nella costellazione del Toro troveremo Venere e la stella Aldebaran. Anche stavolta non serviranno attrezzature particolari, e il triangolo di astri sarà, sempre tempo permettendo, perfettamente visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 21 luglio ore 4:00 circa

Come vedere i due eventi celesti in arrivo

Come anticipato, tutto ciò di cui avremmo bisogno per poter vedere entrambi gli show celesti saranno cieli sereni e privi di nubi. Con le migliori condizioni meteo, queste due notti speciali ci regaleranno un bis di spettacoli visibili a occhi nudo.

Tuttavia vi sono alcune precauzioni che possiamo prendere, per rendere questi spettacoli ancor più suggestivi. La scelta di luoghi bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città giocherà un ruolo fondamentale, soprattutto la prima sera.

L'ammasso stellare delle Pleaidi, come abbiamo più volte ripetuto, è davvero qualcosa di straordinario, ed è capace di regalarci 4/5 astri anche in città, ma è in un cielo particolarmente buio che riesce a dare il meglio di sé, e permetterci di contare fino a 12 stelle.