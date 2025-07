Occhi puntati al cielo, in arrivo pioggia delle Perseidi: ecco quando il picco

Se pensate che sia ancora troppo presto per alzare lo sguardo al cielo alla ricerca delle Perseidi, preparatevi a rimanere stupiti: le Lacrime di San Lorenzo 2025 sono già qui, e il momento per affidare loro qualche bel desiderio è già iniziato. Ma quando raggiungeranno il picco quest'anno e come vederle ora nel cielo stellato di luglio?

Perseidi 2025: tutto quello che c'è da sapere sulle stelle cadenti più belle

Le Perseidi sono lo sciame meteorico per eccellenza. Con uno ZHR di circa 100 meteore/ora, non è difficile immaginare i motivi per cui queste sono le stelle cadenti più attese dell'anno.

Conosciute anche come "Lacrime di San Lorenzo" sono legate ad antiche leggende, secondo le quali le fiammate che illuminano il cielo d'agosto scaturiscono dalle lacrime del martire di cui portano il nome, arso vivo su una graticola il 10 agosto 258 d.C.

Ma sebbene questa pioggia di meteore sia associata alla notte di San Lorenzo, difficilmente accade che lo sciame raggiunga il picco proprio in questa data. Quest'anno ad esempio, come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, il picco delle Perseidi 2025 è atteso il 12 agosto alle 13:15 GMT.

Ciò non significa che dovremmo attendere quasi un mese per affidare loro i nostri desideri, perché in realtà lo sciame è già presente nei nostri cieli, pronto a stupire chi deciderà di alzare lo sguardo al firmamento nelle notti stellate di luglio.

©Stellarium - cielo del 19 luglio ore 2:00 circa

Quando vedere le Perseidi 2025

Lo sciame è attivo da ieri, 17 luglio, e resterà a tenerci compagnia fino al 24 agosto. Questo significa che avremmo un grandissimo spazio temporale nel quale appostarsi con il naso all'insù, alla ricerca di qualche fiammata spettacolare.

L'ampio periodo di attività di questo sciame consentirà a tutti di individuare qualche fiammata magica e ad avere maggiori possibilità saranno coloro che decideranno di dedicarsi all'osservazione in anticipo. Il periodo migliore per individuare le Perseidi sarà infatti quello compreso tra oggi, 18 luglio, e fine mese.

Sebbene le meteore siano ancora un po' lontane dal picco, e quindi offrano uno ZHR ridotto, sarà possibile individuare i puntini luminosi in un cielo abbastanza buio. Chi sceglierà di alzare gli occhi al firmamento nelle ultime due notti di luglio poi, avrà l'opportunità di individuare anche qualche meteora originata dalle Delta Aquaridi Meridionali e dalle Alpha Capricornidi, che si mischieranno alle Perseidi per regalarci spettacoli indimenticabili.

Il momento di maggiore attività delle Perseidi quest'anno cadrà in prossimità della Luna Piena d'agosto, che quest'anno si verificherà il 9 agosto alle 7:55 GMT, e vedrà risplendere in cielo anche un satellite Super.

Se da un lato la Superluna dello Storione promette di dare spettacolo, dall'altro ruberà un po' di magia alle Lacrime di San Lorenzo. Secondo gli esperti infatti, il bagliore lunare ridurrà la visibilità delle meteore di circa il 75%.

I ritardatari potranno invece trovare ad attenderli le Perseidi nelle ultime notti di attività, quando il nostro satellite naturale tornerà a perdere gran parte della sua luminosità, fino a spegnersi completamente e a regalarci un cielo completamente buio durante il novilunio del 23 agosto.

Qualunque sia il momento che scegliete, il nostro consiglio per un'osservazione ottimale del firmamento è sempre quello di allontanarsi il più possibile dalle fonti di inquinamento luminoso delle città, per non penalizzare uno spettacolo che (nonostante le condizioni avverse) si preannuncia anche quest'anno straordinario.