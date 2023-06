Essere pagati per viaggiare in treno? Quest'estate è possibile

Sempre più persone sognano di potere viaggiare e fare nuove esperienze, senza smettere di lavorare. Tutto questo diventa possibile, per esempio, con l’annuncio di lavoro proposto da Radical Storage, un network che offre un servizio di deposito bagagli in tutto il mondo. Si cerca, in particolare, un night train tester, ossia una persona disposta a viaggiare sui treni notturni e raccontare la propria esperienza, evidenziando punti di forza e criticità da migliorare.

Come candidarsi per questa esperienza di viaggio

Con la diffusione dello smart working il lavoro non è più vincolato a un luogo fisico, ma si possono sbrigare varie pratiche anche fuori dall’ufficio. Sempre più persone lavorano mentre viaggiano e, soprattutto tra i giovani, il desiderio di fare nuove esperienze low-cost è molto vivo. Proprio su questo fa leva questa specifica iniziativa, che offre la possibilità di vivere nuove avventure a bordo di treni moderni, futuristici e tradizionali.

Qualche altro dettaglio? È possibile candidarsi fino al 5 luglio, è necessario essere maggiorenni, conoscere la lingua inglese e avere documenti validi per effettuare viaggi in tutta Europa. Il candidato ideale dovrebbe essere anche in grado di scrivere in maniera coinvolgente, sapere scattare fotografie e fare video di qualità.

La persona scelta riceverà un abbonamento interrail di un mese per 7 viaggi in Europa, con deposito bagagli incluso e un compenso di 500 sterline, circa 580 euro. In cambio è richiesta la disponibilità a raccontare - attraverso foto e video - l’esperienza di viaggio, oltre a recensire i depositi bagagli.