Smart working, lo studio: “Le riunioni via web rendono meno creativi”

In molti lo hanno fatto durante le fasi più critiche della pandemia, e tanti continuano ancora adesso: il Covid-19 ha portato lo smart working nella vita di milioni di persone in tutto il mondo. Secondo un nuovo studio però, insieme a molte comodità si sarebbe rinunciato a un fattore molto importante nel mondo del lavoro: la creatività.

Più idee creative di persona

Uno studio condotto da due professori della Columbia University e di Stanford ha infatti concluso che le riunioni via web avrebbero un effetto negativo sulla creatività. Al contrario, come riporta il Guardian, incontrarsi di persona porta a produrre più idee e a essere più creativi. “E questo è molto importante, perché con più idee creative è più facile avere successo”, ha spiegato la dottoressa Melanie Brucks, una delle due autrici dello studio.

Le idee emerse durante lo studio

Per misurare la creatività i due studiosi hanno selezione 600 volontari a cui è stata assegnato lo stesso compito: alcuni si sono riuniti di persona, altri via web. Secondo i dati raccolti, i lavoratori collegati via internet hanno avuto il 20% di idee in meno rispetto ai colleghi che si sono visti faccia a faccia. E simili risultati sono stati ottenuti analizzando le idee per nuovi prodotti pensate da 1.490 ingegneri di una compagnia multinazionale: chi si è visto di persona “non solo ha avuto più idee creative, ma anche migliori”, ha spiegato la dottoressa Brucks.