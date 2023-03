Le migliori destinazioni ecologiche per il turismo responsabile

Prendersi cura del nostro pianeta è un dovere che dobbiamo portare avanti nella quotidianità, anche quando si va in vacanza. Ecco perché è importante parlare di turismo responsabile e suggerire alcune destinazioni per farlo al meglio.

Che cos'è e come fare turismo responsabile

Inquinamento, emissioni di gas serra, cambiamento climatico, sono tutti argomenti diventanti tristemente noti e di cui sentiamo parlare ogni giorno. Eppure la tendenza può essere ancora invertita se solo ognuno di noi cominciasse a impegnarsi seriamente in questa direzione, difendendo la salute del nostro pianeta e - di conseguenza - la nostra. Anche andare in vacanza in modo sostenibile è possibile, per questo molte agenzie di viaggi propongono dei pacchetti all'insegna del turismo responsabile. Si tratta non solo di buonsenso, ma di rispettare le nuove normative governative del settore turistico che prevedono la presenza di soluzioni eco-friendly per i viaggiatori.

Sempre più compagnie si stanno impegnando per offrire ai propri clienti soluzioni che limitino l'impatto che i viaggiatori hanno sui luoghi visitati durante le vacanze. Senza accorgersene infatti, i turisti inquinano e danneggiano il pianeta anche nelle azioni più semplici come il consumo dell'acqua o con lo smistamento dei rifiuti. Grazie al turismo responsabile i viaggiatori possono godersi le loro vacanze nel rispetto dell'ambiente e accedendo a esperienze speciali che favoriscano la crescita economica locale delle aree visitate. Ma com'è strutturato un pacchetto di turismo responsabile? Gli elementi sono diversi, a partire dall'albergo che deve essere certificato da organizzazioni ecologiche, dopodiché è previsto l'utilizzo di trasporti sostenibili unito al consumo di prodotti locali e autoctoni dei luoghi visitati, oltre ovviamente all'impegno di prevenire attività che possano nuocere all'ambiente.

Dove fare turismo responsabile

Se credete che fare turismo responsabile vi obblighi a vacanze di fascia bassa in zone poco blasonate, vi sbagliate di grosso. Questa tendenza ecologica sta infatti diventando sempre più di moda, tanto che le soluzioni sono oggi estremamente variegate e comprendono anche vacanze di fascia alta con servizi di lusso. Così come il turismo responsabile non è sinonimo di scarsa qualità, una vacanza di lusso non è per forza sinonimo di inquinamento. Le strutture si sono nel tempo attrezzate per trovare un perfetto connubio tra comfort e sostenibilità, così da rendere l'esperienza memorabile sotto ogni punto di vista.

Ovviamente, al di là di quelle che sono le direttive delle strutture, anche noi turisti abbiamo le nostre responsabilità in termini di rispetto ambientale e, siccome in quanto esseri umani non possiamo non emettere carbonio, il nostro impegno dovrà essere ancora maggiore. Le agenzie di viaggi, come detto, mettono a disposizione pacchetti su misura in termini di turismo responsabile e forniscono anche un vademecum del viaggiatore sostenibile, con tutte le indicazioni del caso. Sono ormai numerosi i portali, come il più noto "Voyage Privé", che offrono un ampio ventaglio da cui poter scegliere la propria vacanza dei sogni nel rispetto dell'ambiente.