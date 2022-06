Vacanze a sorpresa, la moda dell'estate

Per gli eterni indecisi sulla destinazione delle vacanze estive, oggi esistono piattaforme programmate appositamente per scegliere in autonomia la meta del viaggio e comunicarla ai diretti interessati solo pochi giorni prima della partenza. Sembra essere proprio quella della vacanza a sorpresa, infatti, l’ultima moda italiana in ambito turistico, con sempre più viaggiatori che preferiscono il non programmato al posto di una dettagliata pianificazione in anticipo degli spostamenti e degli alloggi.

Questa singolare tipologia di vacanza è molto amata soprattutto dai giovani under 30, perché permette di vivere esperienze nuove e molto spesso inaspettate. E se qualche tempo fa esisteva una tipologia di prenotazione simile, chiamata formula roulette e nella quale non si era a conoscenza dell’albergo dove si sarebbe alloggiato per le vacanze, ora la novità è che non si conosce nemmeno la meta. Al massimo, le piattaforme consentono di indicare una macro-area di interesse, come città d’arte, capitali europee, isole nel Mediterraneo, alta montagna, eccetera. Lasciando comunque un ampissimo range di possibilità.

Come funziona una vacanza a sorpresa

L'approccio innovativo alle vacanze è partito soprattutto dalla Spagna, dove ci sono già startup e aziende che si occupano di turismo che hanno lanciato prodotti che si sono dimostrati in grado di stuzzicare la fantasia dei giovani turisti. Il nuovo trend dalla penisola iberica è poi arrivato negli ultimi mesi in Italia, con il mercato delle vacanze a sorpresa che è stato fin da subito in grande espansione.

Il metodo di funzionamento è semplice e piuttosto simile per tutte le piattaforme esistenti, sia in l'Italia sia all’estero. Di fatto ci si limita a scegliere un aeroporto, una data di partenza e la durata della vacanza che si vuole intraprendere. A quel punto il problema - o meglio, il divertimento - è che non si conosce il luogo di arrivo, ma lo si scopre solo qualche giorno prima di imbarcarsi.

Alcune compagnie permettono di indicare qualche preferenza di massima, solo per evitare che si finisca a fare un viaggio completamente al di fuori dei propri interessi e che quindi risulti deludente. Le preferenze sono però tarate in modo da non compromettere il vero valore aggiunto di questo tipo di vacanza, ossia il brivido e l’emozione di scoprire all’ultimo dove si va.

La maggior parte di queste prenotazioni alla cieca (blind booking, all'inglese) viene fatta da ragazze e ragazzi ventenni, come per esempio gli studenti universitari alla ricerca di esperienze nuove e di sorprese. Proprio per avvicinarsi alle esigenze di questo target di fruitori, la maggior parte delle startup offre servizi a prezzi piuttosto abbordabili, anche se in alcuni casi possono essere organizzate anche vacanze di lusso in hotel a 4 o a 5 stelle. Potenzialmente, a seconda dei gusti della coppia, questa scelta potrebbe essere adeguata anche come idea regalo per il partner e più in generale anche per vacanze in compagnia di amici o parenti. Insomma, un'opzione che a prima vista può sembrare destabilizzante ma che in realtà potrebbe essere la scelta perfetta per chiunque faccia dell’effetto sorpresa la propria filosofia di vita.