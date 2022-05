Vacanze sempre più care: ecco di quanto aumenteranno i costi

Con l'emergenza Covid alle spalle, l'estate 2022 è considerata quella del ritorno alla normalità, proprio a partire dalle vacanze. Eppure, stando alle ultime analisi, concedersi un viaggio di relax potrebbe essere un'esperienza molto più costosa del previsto.

Vacanze 2022, viaggiare sì ma occhio ai prezzi

Molti italiani, speranzosi dopo la rimozione delle restrizioni anti Covid, stanno pianificando le loro vacanze per l'estate. Chi ha già fatto delle ricerche per raggiungere mete turistiche all'estero avrà sicuramente trovato una spiacevole sorpresa: i biglietti aerei sono più cari degli scorsi anni. La causa principale va certamente ricercata nel rincaro del carburante e dell'energia elettrica, causato dalla guerra in Ucraina.

Quanto effettivamente questi rincari pesino sulle tasche degli Italiani ha cercato di calcolarlo il Corriere della Sera, che sul suo settimanale "7" ha esposto un accurato studio. Si stima infatti che, con l'arrivo dell'estate, i costi dei biglietti di viaggio aumentino dell'8-10% rispetto allo scorso anno. Per le tratte brevi si calcola un aumento che va dai 5 ai 10 euro, mentre si arriva fino ai 60 euro per le mete più distanti.

Non solo i trasporti, quanto costerà una vacanza?

Se le cifre appena citate non vi sembrano esagerate, probabilmente cambierete idea quando leggerete quanto costerà l'intera organizzazione di una vacanza. Il Codacons infatti parla di "aumenti indecenti" in quanto le famiglie dovrebbero spendere addirittura fino al 15% in più rispetto alla scorsa estate! A supporto di ciò, c'è l'indagine Istat: se al momento i costi totali sono aumentati del 9,3%, sono destinati a salire ulteriormente nei prossimi mesi. Citiamo alcuni numeri: una vacanza di 10 giorni nel 2021 costava in media 996 euro a persona, mentre quest'anno alle stesse condizioni costerà 1.145 euro.

La voglia di tornare in vacanza si scontrerà dunque con la necessità di risparmiare e molte famiglie saranno purtroppo costrette a rinunciare al tanto atteso viaggio estivo. Al contrario, in molti sono invece disposti a sostenere ugualmente una spesa più alta pur di godersi una vacanza in piena libertà dopo due anni di freni e restrizioni. Insomma, chi quest'estate saranno i soldi a fare la felicità o una bella vacanza? Ai viaggiatori l'ardua sentenza.