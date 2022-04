Le mete più economiche per le vacanze estive 2022

Lo studio di Post Office UK ha stilato una classifica delle mete più economiche dove trascorrere le vacanze estive 2022: dalla Turchia al Portogallo passando per la città di Praga. Vediamo quali sono le mete consigliate.

Vacanze estive 2022: le mete low cost per il Post Office Uk

A pochi mesi dall'arrivo dell'estate 2022, il Post Office UK ha realizzato uno studio evidenziando le location più economiche dove trascorrere le vacanze estive. Una ricerca che ha preso in considerazione una serie di costi: dal prezzo di una cena per due con bottiglia di vino fino al prezzo di bibite e prodotti come crema solare e repellenti per insetti. Bene, in base alla ricerca, il Post Office Uk ha scoperto che il costo totale a Praga è di circa 80,84 euro. Si tratta del prezzo più basso per visitare una delle capitali più belle d'Europa nota per essere la "città delle cento torri".

A Lanzarote, una delle isole Canarie, il costo è di circa 85,71 euro. Un prezzo economico considerando che parliamo di una location paradisiaca con spiagge selvagge e panorami mozzafiato. Tra le mete low cost c'è anche Funchal, la capitale dell'arcipelago portoghese di Madeira, dove il clima mite ogni anno attira milioni di visitatori. Qui il costo medio si aggira sui 77,18 euro.

Vacanze estate 2022 dove andare: da Corfù all'Algarve

Tra le metà da considerare per una vacanza estiva low cost c'è sicuramente l'Isola di Corfù in Grecia. Causa pandemia i prezzi sono crollati del 15% senza però intaccare il fascino irresistibile di una delle isole più belle al mondo dove è possibile trascorrere giornate di relax al mare, ma anche culturali visitando musei e zone archeologiche.

In calo anche i prezzi di Città del Capo con un -1,6%. Un dato che rende la capitale legislativa del Sudafrica come una delle mete più ambite dell'estate 2022 per chi ha intenzione di volare lontano. Una location davvero speciale che può vantare su bellezze naturali come l'imperdibile Table Mountain. Anche l'isola di Cipro ha segnato un calo del 15% dei costi con Paphos presa di mira dai turisti con un costo di circa 68,01 euro. Non poteva mancare poi il Portogallo con la meravigliosa zona dell'Algarve, una location pazzesca con dei prezzi calati del 25%.

Da non sottovalutare poi Sunny Beach in Bulgaria dove il costo medio, secondo il Uk Office Post, è di circa 31,52 euro. Una meta che attira giovanissimi (e non solo) vista la bellezza delle spiagge, il mare cristallino e la presenza di bar e discoteche. Infine la destinazione più economica in assoluto: Marmaris Sea in Turchia. Qui il pacchetto costi non supera i 31,45 euro. Che dire, non resta che organizzare le prossime vacanze estive!