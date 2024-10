Uragano Milton in Florida: devastazioni e vittime. Generati 18 tornado, 2 milioni senza elettricità

Dal profilo X @Space_Station International Space Station.

Milton, “la tempesta del secolo”, ha toccato terra in Florida e si contano già distruzioni e vittime per l’uragano, che è stato declassato ora per intensità da categoria 5 (la più alta) a 2, con venti a 150 km/h.

Milton, blackout e distruzione

Dopo l’evacuazione di massa di ieri e gli allarmi lanciati dallo stesso presidente Usa Joe Biden (“Seguite ordini di evacuazione, questione di vita o di morte”), sono oltre 2 milioni le persone senza elettricità. Ci sono già molti edifici distrutti.



Si temono inondazioni e mareggiate fino a quasi 5 metri di altezza. La tempesta è ha toccato terra a 70 km a sud di Tampa Bay, il centro abitato che potrebbe essere tra i più colpiti. Milton, per gli esperti, scaricherà 46 centimetri di pioggia sulla Florida centrale.

Milton, morti in comunità di anziani

Le prime vittime si registrano in una comunità di pensionati nella contea di St. Lucie. Prima di toccare terra, tra le 2 e le 3 di notte in Italia, Milton ha generato anche almeno 18 tornado.



La cantante americana Taylor Swift intanto ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton.



“La tempesta è arrivata. È ora che tutti si rintanino", ha dichiarato il governatore della Florida, Ron DeSantis, che ricorda come ormai sia troppo tardi e troppo pericoloso per ulteriori evacuazioni. Il consiglio, per chi è rimasto è di "rimanere in casa" e "non mettersi per strada".