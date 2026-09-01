Turisti più educati al mondo, la classifica sorprende: ecco le nazionalità migliori

Quali sono i turisti più educati al mondo? Una nuova classifica internazionale prova a dare una risposta e riserva più di una sorpresa. A conquistare il primo posto sono i turisti giapponesi, considerati quelli con le migliori maniere in viaggio, davanti a norvegesi e svizzeri.

A far discutere è soprattutto la posizione dell'Italia: i viaggiatori italiani si trovano infatti all'ultimo posto della graduatoria relativa alle nazionalità indicate come più educate.

I risultati arrivano da un sondaggio realizzato da SafariBookings.com, marketplace specializzato nei safari in Africa, che ha coinvolto 192 tour operator chiedendo loro di valutare diverse caratteristiche dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Quali sono i turisti più educati al mondo? Il Giappone è primo

Secondo il sondaggio, sono i giapponesi i turisti considerati più educati al mondo. Il Giappone ha ottenuto il 21,1% delle preferenze espresse dai tour operator coinvolti nella ricerca.

Un risultato particolarmente netto, considerando la distanza rispetto alle nazionalità immediatamente successive.

Al secondo posto troviamo infatti la Norvegia, indicata dal 10,6% degli intervistati, mentre sul terzo gradino del podio si posiziona la Svizzera con il 10,4%. Subito dopo vengono citati anche i viaggiatori provenienti da Canada e Stati Uniti.

La classifica conferma quindi la buona reputazione di cui i turisti giapponesi godono quando viaggiano all'estero, almeno secondo la percezione dei professionisti del settore turistico coinvolti nell'indagine.

Turisti italiani ultimi nella classifica dei più educati

La sorpresa più significativa riguarda però l'Italia. Soltanto l'1,3% dei tour operator intervistati ha indicato gli italiani come la nazionalità più educata, percentuale che porta i nostri connazionali all'ultimo posto della graduatoria.

Il dato va tuttavia interpretato correttamente. Essere ultimi nella classifica delle nazionalità indicate come “più educate” non significa automaticamente essere stati giudicati i turisti più maleducati al mondo. Il sondaggio chiedeva infatti agli operatori quale nazionalità considerassero la più educata e non quale fosse, al contrario, quella con i comportamenti peggiori.

Si tratta quindi soprattutto di una classifica basata sulla percezione dei tour operator e non di una valutazione oggettiva del comportamento di tutti i turisti di una determinata nazionalità.

Come è stata realizzata la classifica sui turisti più educati

Il sondaggio è stato condotto da SafariBookings.com, piattaforma online specializzata nell'organizzazione e nella ricerca di safari in Africa. Sono stati coinvolti 192 tour operator, ai quali sono state sottoposte cinque domande relative alle abitudini dei turisti.

Oltre all'educazione, l'indagine ha analizzato infatti quali nazionalità:

lasciano le mance più generose;

spendono maggiormente durante un viaggio;

sono più attive e avventurose;

mostrano maggiore interesse per il cibo e la gastronomia locale.

Il campione e il settore di riferimento sono importanti per interpretare i risultati: le risposte arrivano infatti da professionisti legati soprattutto al mondo dei viaggi e dei safari africani e non rappresentano necessariamente l'esperienza di ogni struttura turistica del pianeta.

Americani primi per mance e spese durante le vacanze

La ricerca non si è limitata alle buone maniere. Quando si parla di mance, a dominare sono i turisti statunitensi. Gli americani sono stati indicati come i più generosi dal 29,5% dei tour operator. Alle loro spalle si trovano i tedeschi con il 13,1%, i canadesi con il 10% e gli svizzeri con l'8,6%.

Gli Stati Uniti conquistano il primo posto anche per quanto riguarda la quantità di denaro spesa durante i viaggi: i turisti americani hanno ottenuto il 24% delle indicazioni, davanti a tedeschi e canadesi, entrambi al 12,8%.

Tedeschi, francesi e olandesi sono i turisti più avventurosi

Cambiano ancora le posizioni analizzando la voglia di vivere esperienze attive e avventurose durante le vacanze. In questa particolare graduatoria sono i tedeschi a conquistare il primo posto con il 21,1% delle preferenze.

Seguono i turisti francesi con il 17,8% e quelli olandesi con l'11%. Il sondaggio restituisce quindi profili molto diversi a seconda dell'aspetto preso in considerazione: non esiste una nazionalità capace di dominare tutte le categorie.

Italiani tra i turisti più interessati al cibo

Per gli italiani arriva invece un risultato decisamente migliore quando si parla di gastronomia. La classifica dei viaggiatori più interessati al cibo vede al primo posto l'India, seguita dal Giappone, mentre la Francia occupa la terza posizione e la Cina la quarta.

I Paesi Bassi sono quinti con il 7,7%, mentre l'Italia arriva immediatamente dopo, con una percentuale inferiore di appena 0,1 punti. Gli italiani risultano quindi sesti tra i turisti maggiormente interessati alla gastronomia durante un viaggio, confermando un'attenzione particolare alla scoperta del cibo anche quando si trovano lontano da casa.

La classifica dei turisti più educati fa discutere

Il risultato del sondaggio è destinato inevitabilmente a far discutere, soprattutto per la posizione occupata dai viaggiatori italiani. La graduatoria va però letta per quello che è: una rilevazione delle opinioni di 192 operatori turistici, realizzata in un ambito specifico come quello dei safari e dei viaggi in Africa.

Il dato più netto resta quello relativo al Giappone, che con il 21,1% delle indicazioni stacca nettamente tutte le altre nazionalità e conquista il titolo di turista più educato secondo gli operatori coinvolti.

Per l'Italia, invece, l'ultimo posto nella categoria delle buone maniere viene in parte compensato dalla presenza tra le prime nazionalità al mondo quando il viaggio diventa anche un'occasione per scoprire nuovi sapori e tradizioni gastronomiche.