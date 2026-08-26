Vacanze a settembre, 10 mete economiche e idee last minute per partire

Con la fine dell’estate all’orizzonte, settembre e ottobre possono diventare il momento ideale per organizzare una nuova vacanza. Secondo una recente analisi di Kayak, alcune destinazioni europee presentano voli più economici per settembre e ottobre 2026 rispetto sia a luglio e agosto sia agli stessi mesi del 2025.

Questo rende i viaggi fuori stagione particolarmente interessanti per chi vuole spendere meno. Tra le proposte emergono dieci destinazioni che combinano prezzi più accessibili e buone condizioni per una vacanza.

Vacanze a settembre, 10 mete economiche per partire all'estero

Per chi vuole prolungare l’atmosfera estiva, settembre e ottobre offrono diverse opportunità per viaggiare spendendo meno. A Fuerteventura, le spiagge di Corralejo e Cofete regalano paesaggi spettacolari, mentre i voli per Puerto del Rosario costano in media il 30% in meno rispetto a luglio e agosto e il 21% in meno rispetto al 2025.

Un’altra possibilità è Corvera, ideale per raggiungere Murcia, ammirare la sua cattedrale o visitare il Mar Menor e La Manga, con tariffe aeree inferiori del 24% rispetto all’estate e del 18% rispetto allo scorso anno.

Porto permette invece di scoprire il quartiere della Ribeira, il ponte Dom Luís I e le cantine di Vila Nova de Gaia, con voli più economici del 24% rispetto ai mesi estivi e del 16% rispetto al 2025.

Bilbao si distingue per il risparmio più consistente, con prezzi inferiori del 38% rispetto all’alta stagione e del 20% rispetto al 2025. La città basca offre attrazioni come il Guggenheim, il centro storico e i tradizionali pintxos.

Infine, Paphos, a Cipro, è perfetta per chi cerca ancora sole e temperature piacevoli in autunno. Tra spiagge, testimonianze archeologiche e panorami sul Mediterraneo, i voli risultano più convenienti del 14% rispetto all’estate e del 15% rispetto al 2025.

E in Italia?

Per chi preferisce viaggiare senza uscire dall’Italia, settembre offre diverse mete interessanti con clima ancora piacevole e prezzi più convenienti. Catania è perfetta per unire mare, arte e buona cucina, con temperature medie intorno ai 24 °C e un centro storico ricco di edifici barocchi.

Anche Napoli rappresenta un’ottima scelta, grazie alle escursioni verso Capri, Ischia, Procida e la Costiera Amalfitana, oltre alla sua cucina e agli splendidi tramonti sul golfo.

Per un viaggio culturale si può scegliere Pisa, visitando non solo la famosa Torre pendente. Un'ottima alternativa resta lì vicino tra le campagne toscane e le località della costa.

Verona, invece, permette di trascorrere un weekend tra monumenti storici, piazze suggestive e passeggiate sul Lago di Garda. A settembre la città veneta è ideale per alternare cultura e natura, mentre il costo dei voli può diminuire del 33% rispetto a luglio e agosto e del 17% rispetto al 2025.