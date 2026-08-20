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Svelata la classifica delle isole più tranquille al mondo: tra le migliori c'è anche un'italiana

Dalla Nuova Zelanda all’Italia, ecco le isole dove natura, tranquillità e autenticità sfuggono ancora al turismo di massa.
Viaggi20 Agosto 2026 - ore 15:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Sempre più viaggiatori scelgono destinazioni lontane dal caos e dal turismo di massa per ritrovare silenzio e natura. Il nuovo Unspoilt Index di BookRetreats ha confrontato 100 isole valutandone ambiente, popolazione, traffico, affollamento e livelli di inquinamento. L’obiettivo era individuare i luoghi del pianeta dove è ancora possibile vivere una vacanza all’insegna della tranquillità.

Quali sono le isole più tranquille al mondo? La classifica

Al vertice della classifica delle isole più incontaminate del mondo si trova Stewart Island, in Nuova Zelanda, un luogo dove la natura occupa ancora gran parte del territorio. L’isola ospita poco più di 500 residenti e rappresenta uno degli ambienti migliori per osservare la fauna locale, compreso il raro kiwi bruno. Un altro elemento che la rende speciale è il cielo notturno, praticamente libero dall’inquinamento luminoso. Stewart Island ospita infatti il Santuario internazionale del cielo buio più meridionale del pianeta. Nelle notti più limpide è quindi possibile ammirare un firmamento ricco di stelle e, occasionalmente, anche l’affascinante aurora australe. Il fascino dell’isola non si limita però alle ore notturne, perché foreste, baie e percorsi immersi nel verde caratterizzano il paesaggio.

Al secondo posto della graduatoria mondiale compare invece Anafi, piccola isola delle Cicladi e destinazione più tranquilla d’Europa. La sua particolarità è anche la vicinanza a Santorini, raggiungibile in circa un’ora di traghetto, nonostante l’atmosfera sia decisamente più rilassata. Anafi si estende per circa 40 chilometri quadrati e conta soltanto 300 abitanti, mentre l’assenza di un aeroporto e il traffico ridotto favoriscono il silenzio. Il suo punteggio di 92 su 100 conferma l’elevato livello di tranquillità registrato dall’indice. Tra montagne, percorsi naturali e spiagge poco affollate, l’isola conserva un aspetto autentico e lontano dal turismo di massa. Roukounas, Klisidi e Katsouni sono alcune delle spiagge più suggestive, caratterizzate da sabbia dorata e mare cristallino.

Anche l'Italia presente in classifica

L’Italia entra nella classifica delle 25 isole più tranquille al mondo con una sola rappresentante: Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie. L’isola siciliana raggiunge il 23° posto, distinguendosi per la sua atmosfera rilassata e per gli scenari ancora poco segnati dal turismo di massa. Qui il paesaggio è modellato da antichi rilievi vu

lcanici, colline verdi e ampi terrazzamenti. I vigneti e la vegetazione tipicamente mediterranea completano un ambiente ideale per chi desidera rallentare. I piccoli borghi affacciati sul mare conservano un fascino autentico e discreto. Lungo la costa si possono inoltre incontrare baie nascoste e angoli appartati dove trascorrere momenti di tranquillità.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Agosto ore 20:57

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