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Meteo, fino a martedì 6 clima mite. Poi svolta autunnale

Oggi e domani, lunedì 5 ottobre, il tempo si manterrà stabile con clima mite in gran parte d'Italia. Martedì 6, l'arrivo della perturbazione n.1
Previsione4 Ottobre 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo un weekend dalle caratteristiche più estive che autunnali, all’inizio della nuova settimana cominceranno a farsi strada i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica, con un parziale cedimento dell’alta pressione, che favorirà una maggiore nuvolosità e un incremento dell’instabilità, anche a causa dell’arrivo di una perturbazione (la n. 1 di ottobre) i cui effetti saranno evidenti soprattutto martedì 6, ma sempre in presenza di una massa d’aria un po’ più calda della norma. Le proiezioni per i giorni successivi sono ancora affette da un ampio margine di incertezza. Tuttavia, sembra che la situazione possa diventare più dinamica, con il transito di un’altra perturbazione più estesa e organizzata che, tra la fine di mercoledì e giovedì, attraverserà l’Italia lasciando gli ultimi effetti nella giornata di venerdì, quando le correnti più fredde che la seguono potrebbero invadere le nostre regioni favorendo un deciso calo termico, con temperature finalmente più autunnali.

Si raccomanda, comunque, di seguire i prossimi aggiornamenti per avere una conferma o meno di questa tendenza.

Le previsioni meteo per lunedì 5 ottobre

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Nord e in Sardegna, schiarite molto più ampie al Meridione. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del Nord-Ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci o temporali. Alla sera aumento dell’instabilità nel settore ligure e dell’alto Tirreno.

Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: massime in generale fra 22 e 27 gradi, ma con punte anche leggermente più elevate nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti meridionali sui mari di ponente, ancora moderati intorno alla Sardegna. 

Le previsioni meteo per martedì 6 ottobre

Al mattino schiarite ampie al Nord-Est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove, con isolate piogge o rovesci fra bassa Toscana e alto Lazio e nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, entroterra ligure, sud dell’Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche e settori interni e settentrionali delle Isole, in estensione anche al nord della Campania alla sera.

Temperature massime in calo soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, con valori in generale più vicini alla media. Venti sostenuti sui mari di ponente.

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Ultimo aggiornamento Domenica 04 Ottobre ore 16:36

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