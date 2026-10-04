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Meteo, da martedì al via un primo assaggio di autunno

Martedì 6 ottobre cambia lo scenario con l’arrivo della perturbazione n.1. Al via una fase dal sapore più autunnale, con piogge e temperature in calo
Tendenza4 Ottobre 2026 - ore 11:17 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella parte centrale della settimana, in particolare tra mercoledì sera e venerdì, il transito di un attivo sistema perturbato in discesa dal Nord Atlantico porterà a un significativo cambiamento delle condizioni meteo su molte regioni italiane. La massa d’aria fresca che seguirà la perturbazione si addosserà alle Alpi nel pomeriggio di giovedì e, nel corso della giornata successiva, raggiungerà anche la Sardegna e le regioni centrali.

Mercoledì 7, cielo nuvoloso su gran parte del Paese. Nella prima parte della giornata, la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. In seguito, soprattutto dalla sera, l’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nordoccidentale. Venti moderati meridionali sul basso Adriatico, sullo Ionio e sul Canale di Sicilia. Dalla sera, moderato libeccio sui mari di ponente. Le temperature saranno in leggero calo sul Nordovest, mentre saranno in prevalenza in rialzo sulle altre regioni.

Giovedì 8, il sistema perturbato raggiungerà l’Italia, interessando soprattutto le regioni centro-settentrionali e provocando un generale rinforzo dei venti. Nel corso della giornata, aria più fredda inizierà ad affluire sulle Alpi. Le zone maggiormente esposte alle precipitazioni saranno probabilmente la Lombardia, il Nordest, il Levante Ligure, le regioni centrali tirreniche, la Sardegna nordoccidentale e il nord della Campania.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 04 Ottobre ore 16:23

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