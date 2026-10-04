Meteo, oggi e domani ultime giornate dal sapore estivo

Il primo weekend di ottobre si chiude all’insegna del tempo stabile e una circolazione atmosferica di nuovo più estiva che autunnale. Il promontorio anticiclonico subtropicale, infatti, continuerà a garantire tempo soleggiato e temperature sopra la media in quasi tutto il Paese, con un’escursione termica fra il primo mattino e le ore pomeridiane che resterà piuttosto ampia in molte zone. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico rimarrà in generale posizionato tra i 3500 e i 4000 metri.

All’inizio della nuova settimana l’anticiclone comincerà a mostrare i primi segni di cedimento, con maggiore nuvolosità e un incremento dell’instabilità, a causa di una perturbazione (la n.1 di ottobre) che riuscirà a farsi strada sulle nostre regioni e i cui effetti saranno evidenti soprattutto martedì 6, ma sempre in presenza di una massa d’aria più calda della norma. Le proiezioni per i giorni successivi sono ancora affette da un ampio margine di incertezza e al momento non è possibile dare una visione che abbia un minimo di attendibilità: è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 4 ottobre

Giornata in prevalenza soleggiata, con un po’ di nuvolosità sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle Isole, dove non si escludono sporadiche piogge o rovesci, per lo più nel pomeriggio. Verso sera tendenza a velature estese sulle regioni settentrionali.

Temperature massime senza grandi variazioni, in generale comprese fra 23 e 28 gradi, ma ancora con possibili punte fino a 29-30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ventoso per Scirocco sulla Sardegna, con mari mossi; altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 5 ottobre

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Nord e in Sardegna, con tendenza a parziale estensione della nuvolosità anche al Sud nella seconda parte del giorno. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del Nord-Ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci. Alla sera aumento dell’instabilità nel settore ligure e dell’alto Tirreno.

Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti meridionali sui mari di ponente, ancora moderati intorno alla Sardegna.