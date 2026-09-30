I 10 Paesi più visitati al mondo nel 2026: l’Italia c’è, ma il primo posto sorprende

Quali sono i Paesi più visitati al mondo? A dare la risposta è il consueto rapporto aggiornato dell’UNWTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, che ogni anno raccoglie i dati sui flussi turistici internazionali. Anche quest’anno l’Italia si conferma nella top 5, ma al primo posto troviamo una nazione che certo vi sorprenderà. Pronti a scoprire i Paesi più visitati?

I 10 Paesi più visitati al mondo nel 2026

La classifica redatta dall'Organizzazione Mondiale del Turismo si basa sul numero di arrivi registrati.

Ecco di seguito la top 10:

Francia Spagna Usa Cina Italia Turchia Messico Germania Thailandia Regno Unito

La Francia è la nazione più visitata - classifica 2026

Con 89 milioni di arrivi internazionali, la Francia si conferma il Paese che ha fatto registrare il maggior numero di turisti, nell'estate appena conclusa. Ogni anno, sono 15 milioni i turisti che scelgono Parigi, mentre il resto si divide tra itinerari enogastronomici, mare e spiagge, e pittoreschi paesini della splendida campagna. Quasi 10 milioni di visitatori arrivano dagli Stati Uniti.

Sole, mare, un clima fantastico e cibo delizioso, ma anche cultura, tradizioni e arte sono gli ingredienti ce convincono ogni anno 84 milioni di turisti a trascorrere le vacanze in Spagna.

Nel terzo gradino del podio troviamo gli Stati Uniti, con 79 milioni di presenze. Ci sono molti motivi per scegliere di visitare gli States: lavoro, paesaggi spettacolari, tour emozionanti, natura incantevole, città splendide, deserti, gioco d’azzardo, divertimento senza limiti, esplorare nuove opportunità, arte, eventi, moda, e tanto altro ancora.

Al quarto posto c'è la Cina, che con la sua millenaria cultura e le sue industrie è entrata nell’élite delle nazioni più visitate al mondo, nonostante l’elevato tasso di inquinamento. Il Paese più popolato del pianeta si sta gradualmente trasformando in una delle mete più apprezzate dai turisti, e sono 66milioni quelli che la scelgono ogni anno.

Con 65 milioni di presenze, l'Italia si classifica al quinto posto. Al Belpaese non manca proprio nulla: mare, montagna, lago, campagna, tradizioni, cultura, natura, arte e il cibo più buono del mondo.

La Turchia ottiene il sesto posto, grazie a luoghi suggestivi come Istanbul, la Cappadocia e l'antica Troia. Ad attrarre 51 milioni di turisti all'anno sono le location interessanti e la cultura.

Il Messico, con la sua ricca cultura che spazia dalla storia precolombiana a quella moderna, ottiene il settimo posto. Si tratta di un Paese apprezzato da ogni tipo di viaggiatore: dall’appassionato di mete culturali, all’amante della vita notturna, fino al visitatore che sogna solo di rilassarsi al sole in un paesaggio da cartolina. Ogni anno sono 45 milioni i turisti che lo scelgono.

Ottavo e nono posto ex equo per Germania e Thailandia, entrambe con 40 milioni di arrivi internazionali ogni anno. Il Paese più popolato d’Europa offre ai visitatori secoli di storia, splendide architetture religiose, cultura, nuove tendenze, arte, sport, natura e cucina. La Germania conquista turisti di ogni età grazie alla varietà e ricchezza delle sue proposte, mentre la Thailandia, con i suoi bellissimi templi, le sue magnifiche spiagge e la sua antica cultura regala momenti indimenticabili.

In ultima posizione si trova il Regno Unito, intramontabile evergreen, capace di affascinare sempre, e non solo per la sua capitale. La cultura inglese permea moltissimi aspetti anche al di fuori del regno di Sua Maestà ed è così ricca di peculiarità da essere unica e inconfondibile. E non dimentichiamo che questa nazione è generosa di paesaggi incantevoli e città splendide.