Viaggi 2027, 2 mete italiane tra le 50 destinazioni da non perdere secondo Lonely Planet

Quando si pensa all’Italia, spesso affiorano alla mente le grandi città d’arte e le mete più celebri. Ma il viaggio del futuro sembra orientarsi altrove: meno luoghi affollati, ma destinazioni da "assaporare" con calma, immergendosi nei paesaggi e nelle tradizioni locali.

2 meraviglie italiane tra le 50 mete ideali 2027 secondo Lonely Planet

Il Belpaese offre molti spunti per una vacanza all'insegna del divertimento e del relax, e sicuramente non è difficile trovare una destinazione perfetta per un soggiorno di qualche giorno o di più settimane. Ci sono anche località, poco conosciute, che sembrano avere però tutti gli "ingredienti" per conquistare il cuore dei turisti.

Nella selezione Best in Travel 2027 di Lonely Planet, il noto portale dedicato al turismo ha incluso due destinazioni italiane tra le mete consigliate per il prossimo anno: il Veneto e le Isole Eolie. Due luoghi molto diversi, uniti dalla capacità di offrire un’esperienza più autentica per esplorare il Paese.

Veneto, perla d'Italia

Il Veneto è indubbiamente una delle regioni italiane più famose al mondo, e tutto il globo ci invidia la bellissima Venezia, con le sue gondole e le sue calle. Ma secondo Lonely Planet questa regione ha anche moltissimo altro da offrire, oltre alla città lagunare: un territorio ricco di paesaggi variegati, dove montagne, colline, città storiche e campagne si trovano a pochi chilometri l’una dall’altra sono mete ideali per un viaggio da sogno.

Dalle Dolomiti al Lago di Garda, passando per le colline del Prosecco, Verona, Padova, Treviso e Vicenza, il Veneto si offre come una meta che racchiude tante di quelle caratteristiche che hanno contribuito a rendere il Belpaese amato nel mondo: paesaggi naturali, cultura, buona cucina e tradizioni locali.

Coloro che non hanno ancora deciso dove andare nel 2027, potrebbero iniziare a programmare un viaggio nel "Veneto meno conosciuto", lontano dal turismo di massa ma perfetto per chi vuole davvero prendersi una pausa dai ritmi frenetici della routine quotidiana, e scoprire una delle regioni più famose con occhi nuovi.

Isole Eolie, le perle del Mediterraneo

L'altra destinazione italiana selezionata da Lonely Planet conduce nel cuore del Mediterraneo: le Isole Eolie, in Sicilia. Qui non si tratta solo di una vacanza su un’isola, ma di un’autentica esperienza di viaggio, esplorando l’arcipelago in barca a vela e lasciandosi trasportare dal vento e dal ritmo della natura.

Riconosciute come patrimonio mondiale Unesco dal 2000, le Eolie (ovvero Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Salina, Alicudi e Filicudi) si trasformano in meta ideale per un viaggio lontano dal classico turismo mordi e fuggi. Il mare diventa la via principale, mentre baie appartate, piccole calette e approdi invitano a vivere in assoluta tranquillità una pausa di vero relax.

Mete turistiche 2027, la classifica completa Lonely Planet

La selezione di Lonely Planet per il 2027 include mete in tutto il mondo: paesaggi naturali, città ricche di cultura, percorsi a piedi ed esperienze legate alle tradizioni locali. Ma quali sono le 50 destinazioni per il nuovo anno, oltre alle due destinazioni italiane?

Ecco l’elenco completo delle mete inserite nella selezione Best in Travel 2027: