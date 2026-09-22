FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. I borghi italiani meno conosciuti che meritano di essere scoperti...

I borghi italiani meno conosciuti che meritano di essere scoperti: la classifica dei tesori segreti

Un'indagine su 381 comuni aderenti al circuito dei Borghi più belli d’Italia ha identificato le destinazioni con la minore presenza online.
Viaggi22 Settembre 2026 - ore 11:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi22 Settembre 2026 - ore 11:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L’Italia custodisce numerosi angoli suggestivi che, nonostante il loro valore storico e paesaggistico, ricevono ancora poca attenzione sul web. Accanto alle mete più fotografate esistono infatti borghi caratteristici e panorami che restano quasi sconosciuti al pubblico online.

A mettere in luce queste realtà è una ricerca realizzata da MPB in occasione di Cortona On The Move 2026, dedicato al tema “Beautiful Country”. L’indagine ha preso in esame 381 borghi appartenenti al circuito dei Borghi più belli d’Italia, valutandone la presenza sulle piattaforme fotografiche e il numero di ricerche effettuate online. Dal confronto tra i dati di Wikimedia Commons, Flickr e Google sono emerse 15 località particolarmente affascinanti ma ancora poco rappresentate sul web. 

I borghi italiani meno conosciuti in Italia, la classifica

A conquistare il primo posto è Monte Grimano Terme, nelle Marche, con un punteggio di 79,5 su 100, dove un valore maggiore indica una presenza digitale più ridotta. Il borgo del Montefeltro, situato a circa 600 metri di quota, registra pochissime tracce fotografiche online e soltanto un centinaio di ricerche mensili su Google. Eppure offre un centro storico suggestivo, antiche costruzioni e soprattutto le sue rinomate sorgenti termali.

Al secondo posto, con 79,2 punti, troviamo Aiello Calabro e Castelponzone, quest’ultimo caratterizzato da un antico impianto fortificato e da interessanti testimonianze rurali. Seguono Mel di Borgo Valbelluna e, al quinto posto a pari merito, Monteverde, Capranica Prenestina e Macerata Feltria. Calabria, Lazio e Puglia sono le regioni più presenti nella graduatoria, con tre borghi ciascuna.

Per il Lazio compaiono anche Boville Ernica e Orvinio, mentre la Puglia è rappresentata da Bovino, Presicce-Acquarica e Alberona. Tra le località selezionate figura anche San Marco D’Alunzio, in Sicilia, piccolo centro dei Nebrodi con un importante patrimonio storico e religioso. Nonostante le sue numerose attrazioni, il borgo conta appena dieci immagini geolocalizzate su Wikimedia Commons. La classifica comprende inoltre Caccuri, Furore, Pietramontecorvino, Rocca Imperiale, Specchia, Vico del Gargano, Castel del Monte e San Donato Val di Comino. 

Dati sul turismo: il crescente interesse per i borghi d'Italia

Tra giugno e agosto 2026 il turismo in Italia ha toccato quota 276 milioni di pernottamenti per oltre 72,4 milioni di soggiorni, segnando un progresso del 2% rispetto all'estate precedente con 5,5 milioni di presenze aggiuntive. L'interesse verso i piccoli comuni ha viaggiato a ritmi sostenuti: solo a luglio gli ingressi sono saliti del 6,6% e i pernottamenti del 4,2%, mentre nel bilancio da gennaio a luglio i borghi hanno registrato un incremento rispettivamente del 5,6% e del 4,4%.

L'andamento complessivo nei primi sette mesi è stato guidato principalmente dai viaggiatori locali, con un incremento del 2,1% nelle visite e dell'1,6% nelle notti trascorse, a fronte di un +1,9% e +2,3% dei visitatori esteri. Il picco massimo si è raggiunto in agosto con un balzo dell'andamento generale (+3% arrivi e +4,2% presenze), spinto in questo caso soprattutto dagli ospiti internazionali, i quali hanno fatto registrare un'espansione del 4,4% dei pernottamenti.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Le piste ciclabili più spettacolari al mondo: due percorsi italiani nella top
    Viaggi17 Settembre 2026

    Le piste ciclabili più spettacolari al mondo: due percorsi italiani nella top

    Uno studio su 52 famosi percorsi in bici premia anche l’Italia con due mete nella top 10.
  • Nel cuore dell’Artico in slitta con i cani: l’avventura da non perdere nel 2027. Ecco come candidarsi
    Viaggi17 Settembre 2026

    Nel cuore dell’Artico in slitta con i cani: l’avventura da non perdere nel 2027. Ecco come candidarsi

    Fjällräven Polar 2027 cerca 20 partecipanti per percorrere 300 km nell’Artico in slitta con i cani. Candidature dal 29 settembre.
  • I migliori aeroporti del mondo 2026: nella classifica anche l'Italia con Roma Fiumicino e Milano Malpensa
    Viaggi15 Settembre 2026

    I migliori aeroporti del mondo 2026: nella classifica anche l'Italia con Roma Fiumicino e Milano Malpensa

    Quali sono i migliori aeroporti del mondo 2026? La classifica del World Consumer Airport Index premia anche l'Italia.
  • Turismo, estate 2026 da record in Italia: 276 milioni di presenze e boom di stranieri
    Viaggi15 Settembre 2026

    Turismo, estate 2026 da record in Italia: 276 milioni di presenze e boom di stranieri

    Quello appena concluso è un trimestre positivo per il turismo italiano: 276 milioni di presenze, con un aumento di arrivi stranieri.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, veloce perturbazione da giovedì sera. Nel weekend torna l'alta pressione con temperature in rialzo
Tendenza22 Settembre 2026
Meteo, veloce perturbazione da giovedì sera. Nel weekend torna l'alta pressione con temperature in rialzo
Veloce perturbazione tra giovedì e venerdì. Nel weekend torna l'alta pressione con tempo stabile e temperature nuovamente in aumento
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Tendenza21 Settembre 2026
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Rapida perturbazione su Nordest e Centro-sud con piogge, temporali e rinforzo dei venti. Temperature altalenanti. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Tendenza20 Settembre 2026
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Si profila un calo delle temperature, più sensibile sulle regioni orientali. Tra giovedì e sabato fase instabile al Centro.sud. La tendenza meteo dal 23 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 16:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154