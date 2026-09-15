I migliori aeroporti del mondo 2026: nella classifica anche l'Italia con Roma Fiumicino e Milano Malpensa

Il World Consumer Airport Index ha pubblicato la classifica con i i migliori aeroporti del mondo del 2026. Nella top 10 c'è anche l'Italia con due scali. Scopriamo chi vince e la classifica completa.

World Consumer Airport Index premia migliori aeroporti al mondo del 2026: trionfo per Barcellona El Prat

La nuova edizione del World Consumer Airport Index per l'anno 2026 premia l'aeroporto di Barcellona El Prat come il migliore al mondo, mentre Düsseldorf primeggia nella classifica dei piccoli aeroporti. Anche l'Italia trova spazio nella classifica posizionandosi al secondo posto con lo scalo di Roma Fiumicino tra i migliori grandi aeroporti al mondo, mentre Milano Malpensa è al quinto posto tra i migliori piccoli aeroporti al mondo.

Ma come funziona la classifica pubblicata dal Consumer Choice Center? Tra i parametri di riferimento, a seconda della grandezza dell'aeroporto, ci sono: il traffico dei passeggeri, il collegamento diretto con la metro o rete di treni per raggiungere il centro, ma anche ritardi, tempi di attesa e la presenza o meno di un hotel nelle vicinanze. Nella classifica dei grandi aeroporti vince Barcellona El Prat. Per i viaggiatori in arrivo o in partenza dall'aeroporto spagnolo il tempo di attesa ai controlli è di circa 3 minuti. A Düsseldorf, vincitore della classifica dei migliori piccoli aeroporti del 2026, i tempi di attesa sono quasi azzerati.

La classifica, top 10 dei migliori aeroporti del 2026

Scopriamo la classifica completa dei 10 migliori aeroporti più grandi del 2026 secondo il World Consumer Airport Index:

Barcellona-El Prat, Spagna Roma-Fiumicino, Italia Los Angeles, USA Bangkok-Suvarnabhumi, Thailandia Parigi Charles de Gaulle, Francia Gedda-King Abdulaziz, Arabia Saudita Londra-Heathrow, Regno Unito Madrid-Barajas, Spagna Tokyo-Haneda, Giappone Dubai International, Emirati Arabi Uniti

A seguire la classifica dei 10 migliori piccoli aeroporti del 2026 con Düsseldorf vincitore. Lo scalo tedesco primeggia con 67 compagnie aeree e ben 171 destinazioni disponibili. Al secondo posto troviamo l'aeroporto di Zurigo seguito da quello di Copenaghen ed Helsinki. Al quinto posto troviamo l'aeroporto di Milano Malpensa. La classifica prosegue poi con: Oslo Gardermoen, Monaco di Baviera, Vancouver, Bruxelles e Berlino Brandenburg.

Ma quali sono i peggiori aeroporti del mondo nel 2026?

Il World Consumer Airport Index, la classifica internazionale che individua i migliori aeroporti del mondo dal punto di vista dell'esperienza e dei diritti del passeggero, ha stilato anche una speciale classifica con i peggiori aeroporti del mondo nel 2026.

Tra i peggiori grandi aeroporti al mondo nel 2026 ci sono quelli di: Antalya, Guangzhou Baiyun e Francoforte. Infine tra i peggiori piccoli aeroporti segnaliamo: Seoul Gimpo, Punta Cana e Londra Stansted.