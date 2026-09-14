FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Qual è la città ideale da visitare in bici? La classifica

Qual è la città ideale da visitare in bici? La classifica

Quali sono le città ideali da visitare in bici? La classifica di Time Out riserva qualche sorpresa.
Viaggi14 Settembre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi14 Settembre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Scoprire una città sulle due ruote può essere un’esperienza piacevole e rilassante, soprattutto nei luoghi che offrono piste ciclabili sicure e itinerari pensati per i ciclisti. La bicicletta consente infatti di spostarsi evitando gran parte del traffico e godendo maggiormente degli spazi urbani e delle aree verdi.

Ma quali sono le destinazioni più adatte a chi ama pedalare? A rispondere alla domanda è la nuova classifica 2026 di Time Out, realizzata raccogliendo le valutazioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. 

Qual è la città ideale da visitare in bici? La classifica

È Cambridge, in Inghilterra, a conquistare nel 2026 il primo posto nella classifica di Time Out sulle città più adatte agli spostamenti in bicicletta. La città britannica ha ricevuto l’83,2% di giudizi favorevoli da parte dei suoi residenti. Le sue dimensioni contenute e il territorio quasi completamente pianeggiante rendono particolarmente agevole pedalare. A facilitare ulteriormente gli spostamenti contribuisce una rete di infrastrutture pensate per garantire maggiore sicurezza ai ciclisti.

Tra queste spiccano le “cycle streets”, strade dove viene data priorità alla mobilità in bicicletta. Importante anche il parcheggio multipiano per le bici realizzato nei pressi della stazione ferroviaria. L’utilizzo delle due ruote è ormai una consuetudine per molti abitanti, tanto che circa un terzo degli spostamenti avviene pedalando.

Cambridge riesce così a imporsi su destinazioni storicamente associate alla cultura della bicicletta. Anche Copenhagen, considerata da anni un modello internazionale per la mobilità ciclabile, è stata superata nella graduatoria. 

Città bike-friendly: Montréal seconda

Al secondo posto della classifica 2026 di Time Out si piazza Montréal, che raggiunge l’82,5% di valutazioni positive. Nonostante gli inverni particolarmente freddi e alcune zone in pendenza, la città canadese ha sviluppato una rete ciclabile sempre più efficiente.

Nel 2023, circa un quarto degli abitanti ha scelto BIXI, il servizio locale di biciclette condivise, per i propri spostamenti. A rafforzare ulteriormente la mobilità su due ruote contribuirà l’Express Bike Network, destinata a portare le piste protette fino a 171 chilometri. Durante l’inverno, inoltre, molti percorsi vengono liberati dalla neve per garantirne l’utilizzo anche nei mesi più freddi.

Al terzo posto, con il 79,2% dei consensi, troviamo Copenhagen che si conferma tra le capitali mondiali della bicicletta. Ogni giorno i ciclisti della capitale danese percorrono complessivamente circa 1,44 milioni di chilometri grazie a una rete costruita attraverso decenni di pianificazione urbana. 

Quarta è Shanghai, con il 78%, dove la Pudong Riverside Greenway offre un percorso di 24 chilometri lungo il fiume Huangpu. Nella top 10 entrano anche Vienna, Varsavia, Marrakech, Taipei, Stoccolma e Siviglia, quest’ultima particolarmente apprezzata per i suoi circa 180 chilometri di piste ciclabili.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Treno del Foliage 2026, si riparte: ecco date e prezzi
    Viaggi9 Settembre 2026

    Treno del Foliage 2026, si riparte: ecco date e prezzi

    Riparte il Treno del Foliage 2026: un viaggio per ammirare boschi, vallate, borghi, ponti e cascate. Ecco date e prezzi.
  • Treno storico a vapore Novara Varallo: a settembre 2026 il viaggio celebrativo per i 140 anni. Orari, fermate e biglietti
    Viaggi8 Settembre 2026

    Treno storico a vapore Novara Varallo: a settembre 2026 il viaggio celebrativo per i 140 anni. Orari, fermate e biglietti

    La storica tratta ferroviaria tra Novara e Varallo si prepara a vivere un fine settimana speciale il 12-13 settembre: eventi, orari, biglietti.
  • RivierALP, il nuovo cammino dalle Alpi al Mediterraneo sulle antiche Vie del Sale
    Viaggi8 Settembre 2026

    RivierALP, il nuovo cammino dalle Alpi al Mediterraneo sulle antiche Vie del Sale

    RivierALP collega le Alpi al Mediterraneo tra Italia e Francia: oltre 430 km di percorsi a piedi e in bici. Ecco itinerario, tappe e dove passa.
  • Weekend di settembre: dove andare in Italia per trovare ancora sole e caldo
    Viaggi7 Settembre 2026

    Weekend di settembre: dove andare in Italia per trovare ancora sole e caldo

    Dove andare a settembre in Italia per un fine settimana di sole? Idee viaggio per prolungare l'estate.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da metà settimana intensa perturbazione in transito. Calo termico
Tendenza14 Settembre 2026
Meteo, da metà settimana intensa perturbazione in transito. Calo termico
Questa nuova fase di maltempo sarà accompagnata da forti temporali con rischio di nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Nel weekend miglioramento
Meteo: a metà settimana nuovo maltempo e deciso calo termico! Ecco dove
Tendenza13 Settembre 2026
Meteo: a metà settimana nuovo maltempo e deciso calo termico! Ecco dove
La tendenza meteo aggiornata conferma un peggioramento del tempo al Nord a metà settimana, con fenomeni localmente intensi e deciso calo termico.
Meteo, caldo senza eccessi. Nuova perturbazione mercoledì 16 settembre
Tendenza12 Settembre 2026
Meteo, caldo senza eccessi. Nuova perturbazione mercoledì 16 settembre
Durante i primi giorni della prossima settimana le temperature saranno quelle tipiche della tarda estate. A metà settimana arriverà una perturbazione, dapprima al Nord
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Settembre ore 13:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154