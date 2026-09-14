Scoprire una città sulle due ruote può essere un’esperienza piacevole e rilassante, soprattutto nei luoghi che offrono piste ciclabili sicure e itinerari pensati per i ciclisti. La bicicletta consente infatti di spostarsi evitando gran parte del traffico e godendo maggiormente degli spazi urbani e delle aree verdi.

Ma quali sono le destinazioni più adatte a chi ama pedalare? A rispondere alla domanda è la nuova classifica 2026 di Time Out, realizzata raccogliendo le valutazioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo.

Qual è la città ideale da visitare in bici? La classifica

È Cambridge, in Inghilterra, a conquistare nel 2026 il primo posto nella classifica di Time Out sulle città più adatte agli spostamenti in bicicletta. La città britannica ha ricevuto l’83,2% di giudizi favorevoli da parte dei suoi residenti. Le sue dimensioni contenute e il territorio quasi completamente pianeggiante rendono particolarmente agevole pedalare. A facilitare ulteriormente gli spostamenti contribuisce una rete di infrastrutture pensate per garantire maggiore sicurezza ai ciclisti.

Tra queste spiccano le “cycle streets”, strade dove viene data priorità alla mobilità in bicicletta. Importante anche il parcheggio multipiano per le bici realizzato nei pressi della stazione ferroviaria. L’utilizzo delle due ruote è ormai una consuetudine per molti abitanti, tanto che circa un terzo degli spostamenti avviene pedalando.

Cambridge riesce così a imporsi su destinazioni storicamente associate alla cultura della bicicletta. Anche Copenhagen, considerata da anni un modello internazionale per la mobilità ciclabile, è stata superata nella graduatoria.

Città bike-friendly: Montréal seconda

Al secondo posto della classifica 2026 di Time Out si piazza Montréal, che raggiunge l’82,5% di valutazioni positive. Nonostante gli inverni particolarmente freddi e alcune zone in pendenza, la città canadese ha sviluppato una rete ciclabile sempre più efficiente.

Nel 2023, circa un quarto degli abitanti ha scelto BIXI, il servizio locale di biciclette condivise, per i propri spostamenti. A rafforzare ulteriormente la mobilità su due ruote contribuirà l’Express Bike Network, destinata a portare le piste protette fino a 171 chilometri. Durante l’inverno, inoltre, molti percorsi vengono liberati dalla neve per garantirne l’utilizzo anche nei mesi più freddi.

Al terzo posto, con il 79,2% dei consensi, troviamo Copenhagen che si conferma tra le capitali mondiali della bicicletta. Ogni giorno i ciclisti della capitale danese percorrono complessivamente circa 1,44 milioni di chilometri grazie a una rete costruita attraverso decenni di pianificazione urbana.

Quarta è Shanghai, con il 78%, dove la Pudong Riverside Greenway offre un percorso di 24 chilometri lungo il fiume Huangpu. Nella top 10 entrano anche Vienna, Varsavia, Marrakech, Taipei, Stoccolma e Siviglia, quest’ultima particolarmente apprezzata per i suoi circa 180 chilometri di piste ciclabili.