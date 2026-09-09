Treno del Foliage 2026, si riparte: ecco date e prezzi

L’autunno torna protagonista sui binari della tratta Vigezzina-Centovalli. Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 infatti, riprende il via il tour del Treno del Foliage, il viaggio panoramico che attraversa i paesaggi della Valle Vigezzo e delle Centovalli, località che si trovano tra Italia e Svizzera. Il viaggio avviene proprio nel periodo in cui i boschi si accendono delle caratteristiche tonalità autunnali.

Un appuntamento annuale ormai diventato un classico della stagione autunnale quello con il Treno del Foliage: un viaggio che dura poco meno di due ore per una tratta che percorre 52 chilometri tra Domodossola e Locarno e che regala ai viaggiatori la possibilità di osservare dal finestrino boschi, vallate, borghi, ponti e cascate immersi nei colori tipici dell'autunno.

Treno del Foliage 2026: quando si può viaggiare

L’edizione 2026 del Treno del Foliage si svolgerà dal 10 ottobre al 15 novembre. Il biglietto speciale è valido per il viaggio tra i due capolinea, Domodossola e Locarno, in entrambe le direzioni. La tratta può quindi essere percorsa partendo dall’Italia oppure dalla Svizzera.

Il viaggio dura circa due ore e, durante il percorso, è prevista la possibilità di effettuare una sola fermata intermedia, all’andata oppure al ritorno, per visitare una delle magnifiche località che si trovano lungo la linea ferroviaria.

Il periodo scelto non è casuale: è proprio tra ottobre e novembre infatti, che la Valle Vigezzo e le Centovalli offrono alcuni degli panorami più suggestivi dell’anno, con i boschi che cambiano colore regalando ai visitatori un'esperienza davvero sorprendente.

Quanto costa il viaggio a bordo del Treno del Foliage 2026

Anche per l'edizione 2026 il prezzo del biglietto del Treno del Foliage varia a seconda del giorno scelto e della classe in cui si vuole viaggiare. Nei giorni feriali il biglietto ha un costo di 36 euro in seconda classe e di 46 euro se invece si desidera viaggiare in prima classe. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, invece il biglietto ha un costo di 42 euro in seconda classe e di 51 euro in prima classe.

Il biglietto comprende anche una fermata intermedia facoltativa, da effettuare all’andata oppure al ritorno. Sono previste tariffe ridotte per bambini e ragazzi: dai 6 ai 16 anni non compiuti si paga il 50% del prezzo. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis se non occupano un posto a sedere.

Come prenotare il Treno del Foliage 2026

Le vendite online dei biglietti per il Treno del Foliage 2026 sono già aperte. La prenotazione può essere effettuata sui canali ufficiali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, scegliendo data, classe e tratta di viaggio che si vuole compiere.

Il consiglio è di non aspettare troppo, in modo particolare per i fine settimana di ottobre e per i periodi in cui i colori autunnali raggiungono il loro massimo splendore. È inoltre importante sapere che il Treno del Foliage 2026 non richiede necessariamente di partire da Domodossola. È possibile iniziare il viaggio anche da Locarno.