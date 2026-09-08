RivierALP, il nuovo cammino dalle Alpi al Mediterraneo sulle antiche Vie del Sale

Un viaggio a piedi dalle montagne fino al mare, attraversando Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. Si chiama RivierALP il nuovo grande progetto outdoor transfrontaliero che collega le Alpi al Mediterraneo attraverso sentieri, antichi percorsi di collegamento, borghi e alcune delle storiche Vie del Sale.

Il Cammino di RivierALP è stato presentato ufficialmente il 20 giugno 2026 al Colle di Tenda, storico valico tra Italia e Francia. Il progetto comprende complessivamente 9 itinerari pedonali e 7 percorsi ciclabili, per oltre 430 chilometri, pensati per chi vuole scoprire il territorio lentamente, a piedi, in mountain bike, gravel o bicicletta più "normale".

Cos'è RivierALP, il nuovo cammino tra le Alpi e il mare

RivierALP è una rete di itinerari escursionistici e ciclabili tra Italia e Francia nata nell'ambito del programma europeo Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA.

Il Comune di Limone Piemonte è capofila del progetto, che coinvolge enti e territori delle province di Cuneo e Imperia e delle Alpes-Maritimes francesi. L'obiettivo è creare un unico grande comprensorio dedicato al turismo lento e sostenibile, mettendo in collegamento montagne, vallate, borghi storici e località della Riviera.

Non si tratta quindi di un unico sentiero realizzato completamente da zero. RivierALP mette a sistema percorsi in gran parte già esistenti, valorizzandoli attraverso servizi, interventi, segnaletica e un'identità comune.

Quanto è lungo RivierALP?

Nel complesso la rete RivierALP supera i 430 chilometri ed è composta da:

9 itinerari escursionistici

7 itinerari ciclabili

percorsi per trekking, bici da strada, mountain bike, gravel ed e-bike

collegamenti tra le Alpi e le coste di Mentone, Sanremo e Imperia.

Gli itinerari possono essere affrontati integralmente oppure suddivisi in singole tappe, scegliendo il percorso più adatto al proprio livello di preparazione.

Da Limone Piemonte a Mentone: il grande itinerario di RivierALP

Uno dei percorsi principali permette di raggiungere il Mediterraneo partendo dalle Alpi.

L'itinerario pedonale principale verso Mentone misura circa 126 chilometri e viene proposto in otto tappe:

Limonetto – Casterino – Tenda – La Brigue – Saint-Dalmas-de-Tende – Saorge – Breil-sur-Roya – Sospel – Gorbio – Mentone.

Il paesaggio cambia progressivamente: dall'ambiente alpino si scende verso le vallate della Roya e della Bévéra fino ad arrivare ai panorami mediterranei della Costa Azzurra.

Un passaggio che consente di attraversare nel corso dello stesso viaggio montagne, boschi, fortificazioni, borghi arroccati e paesaggi costieri.

RivierALP e le antiche Vie del Sale

Uno degli elementi più affascinanti del progetto è il legame con le storiche Vie del Sale, utilizzate per secoli come vie di comunicazione e commercio tra il Mediterraneo e le regioni alpine.

Il Colle di Tenda, dove il progetto RivierALP è stato ufficialmente lanciato, rappresenta uno dei luoghi simbolo di questi antichi collegamenti: fonti storiche documentano il valico come tappa delle vie tra Ventimiglia e il Piemonte già nel Medioevo.

Nell'area si trova inoltre l'Alta Via del Sale, celebre strada bianca transfrontaliera che corre mediamente a più di 1.500 metri di quota per oltre 30 chilometri. L'itinerario segue un ex tracciato militare e attraversa territori che in passato erano utilizzati anche per il trasporto del sale verso il Piemonte. Proprio l'apertura della stagione 2026 dell'Alta Via del Sale aveva accompagnato, il 20 giugno, il lancio ufficiale del Cammino RivierALP.

Dove passa RivierALP?

La rete interessa un vasto territorio transfrontaliero compreso tra Cuneo, Imperia e le Alpes-Maritimes. Il sistema degli itinerari ruota attorno a Limone Piemonte e permette di raggiungere tre principali destinazioni sul Mediterraneo: Mentone, Sanremo e Imperia.

Il progetto attraversa quindi alcune delle zone paesaggisticamente più interessanti delle Alpi Marittime e Liguri, unendo il versante italiano a quello francese.

Perché è nato il progetto RivierALP

RivierALP non nasce soltanto come nuovo prodotto turistico. Il progetto europeo punta a rilanciare un territorio transfrontaliero particolarmente fragile, anche dopo gli eventi meteorologici estremi che hanno interessato queste aree nell'autunno del 2020.

L'obiettivo è incentivare un turismo sostenibile, responsabile e distribuito sul territorio, creando nuove opportunità per strutture ricettive, produttori locali, ristoratori e operatori delle attività outdoor. Il progetto dispone di un budget complessivo di circa 3 milioni di euro, finanziato in larga parte attraverso fondi europei FESR.

RivierALP: il cammino dalle montagne al Mediterraneo

RivierALP offre dunque la possibilità di compiere qualcosa di particolare: partire dalle Alpi e arrivare al Mediterraneo a piedi o in bicicletta, attraversando due Paesi e ambienti completamente diversi nell'arco dello stesso viaggio.

Più che un singolo nuovo sentiero, è una grande rete internazionale che riunisce percorsi esistenti e storiche vie di comunicazione sotto un'unica destinazione outdoor.

Il progetto era stato ufficialmente presentato il 20 giugno 2026 al Colle di Tenda, trasformando un territorio che per secoli ha rappresentato una via di passaggio tra montagna e mare in una nuova meta per gli appassionati di trekking e cicloturismo.