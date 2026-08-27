Le cascate più spettacolari d'Italia: meraviglie naturali da ammirare almeno una volta
Quali sono le cascate più spettacolari d'Italia? Dalle Alpi alla Sardegna, l’Italia custodisce meraviglie naturali capaci di trasformare montagne, boschi e coste in scenari spettacolari, da ammirare almeno una volta nella vita.
Alcune delle cascate più spettacolari superano i cento metri, altre si articolano in più salti o compaiono soltanto dopo abbondanti piogge. Ecco quali dovresti correre immediatamente a visitare.
Le cascate più spettacolari d'Italia: dalle Alpi agli Appennini
Dove si trovano le cascate più spettacolari d'Italia? Dalle Alpi agli Appennini, ve ne sono davvero di molto belle. In Umbria, ad esempio, spicca la Cascata delle Marmore che domina la Valnerina con i suoi 165 metri di dislivello distribuiti in tre salti. Si tratta di una delle mete naturalistiche più celebri del Paese.
Risalendo verso nord possiamo trovare, in Piemonte, la Cascata del Toce, in Val Formazza. Questa cascata precipita per circa 143 metri in un suggestivo scenario alpino.
Alternativa? Le Cascate dello Stroppia, in Valle Maira, raggiungono quasi 500 metri complessivi e figurano tra i salti più alti d’Italia. Impossibile non ammirarle almeno una volta nella vita. Si tratta di uno spettacolo naturale davvero unico e magico.
Rimanendo sempre a Nord e passando dal Piemonte alla Lombardia possiamo incontrare le Cascate del Serio, a Valbondione. Si tratta di cascate davvero spettacolari per il triplice salto e per le aperture programmate del loro flusso.
In alternativa ci sono le Cascate dell’Acquafraggia, in Valchiavenna, celebri anche per essere state ammirate da Leonardo da Vinci.
In Emilia-Romagna vi sono le Cascate del Dardagna che regalano invece un percorso immerso nei boschi del Corno alle Scale.
In Veneto, invece, il Parco delle Cascate di Molina si possono ammirare salti d’acqua, gole, grotte e vegetazione rigogliosa.
Le cascate al Centro e al Sud: ecco dove andare
In Abruzzo vi sono le Cascate del Rio Verde. Si trovano a Borrello e formano tre salti immersi in un’area naturale protetta.
In Calabria, invece, è possibile visitare la Cascata del Marmarico, nel territorio di Bivongi. Questa cascata così spettacolare scende per circa 114 metri tra le montagne del Parco Regionale delle Serre.
In Puglia c'è la Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca, ovvero una scenografica opera idraulica che conclude il percorso dell’Acquedotto Pugliese verso il mare.
In Sicilia invece occorre visitare la Cascata del Catafurco, nei Nebrodi, dove l’acqua del torrente San Basilio raggiunge una suggestiva cavità naturale mentre, per finire, in Sardegna, c'è la Cascata di Muru Mannu. Si tratta di una delle cascate tra le più alte dell’isola.