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Le città più affascinanti del mondo: ecco la top 10

Una particolare graduatoria realizzata con la tecnologia eye-tracking individua le città estive più affascinanti: ecco quali sono.
Viaggi25 Agosto 2026 - ore 17:20 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Banff, in Canada.

Quanto tempo serve per giudicare l’aspetto di una città? Una recente ricerca sostiene che siano sufficienti circa un secondo e mezzo, utilizzando una tecnica che è basata sul tracciamento dello sguardo. Il sistema ha permesso di analizzare quali destinazioni attirano maggiormente l’attenzione e di stilare una graduatoria delle città più affascinanti durante l’estate. Nella classifica delle prime 30 mete, l’Europa è particolarmente presente con 19 località: ecco quali.

Quali sono le città più affascinanti del mondo? Ecco la classifica

Una ricerca internazionale ha utilizzato la tecnologia di eye-tracking per capire quali città estive riescono ad attirare maggiormente l’attenzione delle persone. Sono state mostrate immagini di oltre 60 grandi destinazioni e sono stati analizzati sia la velocità con cui venivano notate sia il tempo dedicato a osservarle. I risultati hanno permesso di assegnare a ogni località un punteggio su 100 e di creare una classifica delle mete più suggestive.

A vincere è stata Banff, in Canada, con 96 punti, grazie anche ai 3,2 secondi medi durante i quali l’immagine è rimasta sotto lo sguardo dei partecipanti. Mykonos, invece, ha conquistato il secondo posto con 87,3 punti ed è risultata la città capace di attirare più velocemente l’attenzione. Sul terzo gradino del podio troviamo Sydney, in Australia, con 85,6 punti, apprezzata per le sue spiagge e l’atmosfera estiva.

Anche Bruges e Los Angeles in classifica

Quarta è Bruges, in Belgio, con 84,1 punti, grazie ai suoi canali e agli edifici caratteristici. Bristol occupa la quinta posizione con 83,7 punti ed è la prima città britannica della top ten. Al sesto posto compare Palma di Maiorca, in Spagna, con 79,7 punti.

Kyoto, in Giappone, raggiunge invece la settima posizione con 78 punti ed è la prima destinazione asiatica della graduatoria. Kotor, in Montenegro, segue all’ottavo posto con 77,9 punti, precedendo di poco Auckland, in Nuova Zelanda, ferma a 77,6. La decima posizione è occupata da Los Angeles, negli Stati Uniti, con 73,6 punti. 

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Ultimo aggiornamento Martedì 25 Agosto ore 19:08

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