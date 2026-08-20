Vacanze estive senza errori: i consigli dei viaggiatori esperti per risparmiare tempo e denaro

Per molti le vacanze sono ormai finite, mentre per chi si accinge a partire i consigli dei viaggiatori esperti per risparmiare tempo e denaro, raccolti in un recente sondaggio di Global Rescue, potranno rivelarsi un prezioso vademecum. Si tratta di consigli pratici, che possono essere messi in atto anche nel caso delle vacanze d'autunno o di un viaggio a Natale.

Cosa fare (e cosa evitare) nel programmare una vacanza, lo studio

Che si tratti delle vacanze d'agosto, di quelle autunnali o delle trasferte organizzate per le festività di fine anno, i viaggiatori esperti coinvolti nel recente sondaggio promosso da Global Rescue sembrano non avere dubbi: vi sono alcuni errori comuni che possono trasformare un momento che avrebbe dovuto essere di relax, in fonte di stress.

Dal sondaggio Traveller Sentiment and Safety survey emerge che vi sono alcuni comportamenti sbagliati che rischiano di rovinare uno dei momenti più piacevoli: dall'eccesso di bagaglio alle coincidenze troppo strette, sono molti gli errori di viaggio che possono generare stress e incidere negativamente sul portafoglio.

L'errore peggiore rimane il bagaglio eccessivo

L'errore che tutti potremmo evitare e che invece, secondo l'amministratore delegato di The Global Rescue Companies Dan Richards, è ancora quello che viene fatto con maggiore frequenza riguarda il bagaglio in eccesso.

Sebbene vi sia una leggera flessione rispetto al 2020, quando a partire sovraccarico erano il 74% dei viaggiatori, ancora oggi sono molti coloro che tendono a fare le valigie con troppi bagagli. Nel 2026 il 38% dei viaggiatori internazionali esperti ha indicato come proprio errore peggiore il bagaglio eccessivo, contro il 32% del 2025 e il 35% del 2024 e del 2023.

Questa abitudine secondo Richards non solo rischia di risultare stressante, ma può rivelarsi anche pericolosa: i bagagli pesanti aumentano la fatica, riducono l’equilibrio e accrescono il rischio di cadute, strappi alla schiena e altri infortuni ortopedici mentre ci si muove negli aeroporti, nei terminal crocieristici, sulle strade acciottolate o sui sentieri più impervi.

Gli altri errori da evitare

Oltre al bagaglio eccessivo, ci sono altre "cattive abitudini" che rischiano di minare il piacere di un viaggio. Per il 19% degli intervistati, anche prenotare coincidenze troppo ravvicinate può causare problemi nei viaggi internazionali, mentre il 10% si è pentito di aver riempito eccessivamente il proprio itinerario lasciando pochissimo margine di tempo.

L’8% dei viaggiatori esperti si è invece rammaricato di essere partito senza aver scaricato mappe offline o conferme digitali delle prenotazioni, ma anche di aver accettato tassi di cambio sfavorevoli nei chioschi in aeroporto, anziché organizzarsi in anticipo.

Trucchi di viaggio per una vacanza senza pensieri

Oltre a condividere le cose che non andrebbero mai fatte in occasione di una vacanza, i viaggiatori esperti hanno voluto condividere con l'operatore nel campo della gestione dei rischi di viaggio e delle crisi anche qualche trucchetto per rendere ogni esperienza indimenticabile.

Tra le soluzioni migliori spicca l'inserimento di tag intelligenti nel bagaglio da stiva, un trucchetto adottato dal 31% degli intervistati. Il bagaglio tracciato e la possibilità di inviare alla compagnia la sua posizione può essere un'ottima soluzione in caso di smarrimento.

Per il 16% invece, il miglior modo per evitare brutte sorprese è quello di inviare sulla propria mail copie digitali di passaporti e documenti di identità.

Fare la valigia è un incubo? Cubi da viaggio compressivi per organizzare i vestiti, e arrotolare gli indumenti invece di piegarli rappresentano due ottime soluzioni per il 20% degli intervistati.

Il 9% opta per un caricatore da parete multiporta per risparmiare spazio, mentre il 7% si presenta ai controlli di sicurezza con una bottiglia d’acqua riutilizzabile vuota (contenendo i costi e riducendo l’uso di plastica). Il 6% infine, si assicura di aver scaricato contenuti d'intrattenimento sul proprio dispositivo prima di partire.