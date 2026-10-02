FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Passaporti più potenti del mondo 2026: quali permettono di viaggi...

Passaporti più potenti del mondo 2026: quali permettono di viaggiare senza visto

Quali sono i passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026 senza visto? Scopriamo la classifica.
Viaggi2 Ottobre 2026 - ore 17:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi2 Ottobre 2026 - ore 17:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Sapevi che non tutti i passaporti sono uguali? Proprio così, alcuni passaporti sono più potenti rispetto agli altri garantendo una maggiore libertà di movimento quando si viaggia. Qual è il motivo e sopratutto quale è la classifica dei passaporti più potenti al mondo nel 2026?

Passaporti più potenti del 2026: il più potente è quello degli Emirati Arabi

La nuova classifica di "Passport Reports" ha stilato la lista dei passaporti più potenti al mondo nel 2026 con cui è possibile viaggiare e spostarsi liberamente senza dover affrontare richieste di visto, documenti aggiuntivi e lunghe procedure burocratiche. Ma quali sono le caratteristiche che rendono un passaporto di uno Stato più potente rispetto ad un altro? La potenza di un passaporto è dato dal numero di Paesi e Stati in cui è possibile viaggiare senza richiedere un visto. Si tratta di quei Paesi che presentano una stabilità politica ed economica, ma anche la presenza di relazioni diplomatiche e trattati. Non solo, a rendere forte un Paese è anche la sicurezza nazionale e cooperazione fino alla affidabilità dei documenti.

Nel 2026 la classifica premia come passaporto più potente al mondo quello degli Emirati Arabi Uniti con un punteggio di mobilità di 182 punti pari al 91,9% di accesso in tutto il mondo. Al secondo posto troviamo il passaporto di Singapore e terzo posto la Spagna.

Classifica dei passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026

Scopriamo la classifica dei 20 passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026 senza visto:

  1. Emirati Arabi Uniti
  2. Singapore
  3. Spagna
  4. Malesia
  5. Lussemburgo
  6. Belgio e Francia
  7. Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia
  8. Grecia
  9. Portogallo e Svizzera
  10. Austria
  11. Norvegia
  12. Irlanda
  13. Giappone
  14. Malta
  15. Ungheria e Polonia
  16. Croazia e Lettonia
  17. Corea del Sud
  18. Repubblica Ceca ed Estonia
  19. Lituania
  20. Slovacchia.

Nelle prime cinque posizioni sono solo due i Paesi dell'Unione Europea: si tratta della Spagna al secondo posto con un punteggio di mobilità di 174. Al quinto posto, invece, c'è Lussemburgo con un punteggio di 173.

Italia nella classifica dei passaporti più potenti al mondo del 2026

Nella speciale classifica di "Passport Reports" è presente in 7ima posizione anche l'Italia con il passaporto italiano, a pari merito con Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Svezia con un punteggio di 173. Chi viaggia con un passaporto italiano può tranquillamente entrare, senza visto, in 120 destinazioni. Sono 42, invece, i Paesi in cui è possibile entrare chiedendo un visto all'arrivo, mentre in 11 Paesi è necessario richiedere un'ETA. Infine chi viaggia con il passaporto italiano deve procedere alla classica richiesta di visto per 25 destinazioni.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • I 10 Paesi più visitati al mondo nel 2026: l’Italia c’è. La classifica
    Viaggi30 Settembre 2026

    I 10 Paesi più visitati al mondo nel 2026: l’Italia c’è. La classifica

    Classifica aggiornata dei Paesi più visitati al monso: Italia al quinto posto.
  • Dove trovare il caldo in inverno spendendo poco: 3 destinazioni europee tra le 10 migliori
    Viaggi29 Settembre 2026

    Dove trovare il caldo in inverno spendendo poco: 3 destinazioni europee tra le 10 migliori

    Fuggire dal freddo invernale senza spendere una fortuna è possibile: una nuova classifica svela le mete più convenienti.
  • Viaggi di gruppo nel 2026: le città preferite per una vacanza tra amici
    Viaggi25 Settembre 2026

    Viaggi di gruppo nel 2026: le città preferite per una vacanza tra amici

    Quali sono le città preferite per un viaggio tra amici? Londra e Parigi dominano le ricerche degli utenti.
  • Viaggi 2027, 2 mete italiane tra le 50 destinazioni da non perdere secondo Lonely Planet
    Viaggi24 Settembre 2026

    Viaggi 2027, 2 mete italiane tra le 50 destinazioni da non perdere secondo Lonely Planet

    Due mete italiane tra le 50 destinazioni ideali Best in Travel 2027 di Lonely Planet, che promuove luoghi capaci di offrire esperienze profonde.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend caldo e stabile, peggioramento da mercoledì 7 ottobre
Tendenza2 Ottobre 2026
Meteo: weekend caldo e stabile, peggioramento da mercoledì 7 ottobre
Primo weekend di ottobre con caldo anomalo e tempo stabile. Nuovo probabile peggioramento del tempo da mercoledì 7 ottobre
Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?
Tendenza1 Ottobre 2026
Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?
La tendenza meteo fino a metà della prossima settimana indica giornate soleggiate e miti. Da giovedì 8 non si esclude il ritorno del maltempo.
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
Tendenza30 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre e l'inizio della settimana vede ancora il dominio dell'anticiclone. Quando cambiano le cose?
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Ottobre ore 21:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154