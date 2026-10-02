Passaporti più potenti del mondo 2026: quali permettono di viaggiare senza visto

Sapevi che non tutti i passaporti sono uguali? Proprio così, alcuni passaporti sono più potenti rispetto agli altri garantendo una maggiore libertà di movimento quando si viaggia. Qual è il motivo e sopratutto quale è la classifica dei passaporti più potenti al mondo nel 2026?

Passaporti più potenti del 2026: il più potente è quello degli Emirati Arabi

La nuova classifica di "Passport Reports" ha stilato la lista dei passaporti più potenti al mondo nel 2026 con cui è possibile viaggiare e spostarsi liberamente senza dover affrontare richieste di visto, documenti aggiuntivi e lunghe procedure burocratiche. Ma quali sono le caratteristiche che rendono un passaporto di uno Stato più potente rispetto ad un altro? La potenza di un passaporto è dato dal numero di Paesi e Stati in cui è possibile viaggiare senza richiedere un visto. Si tratta di quei Paesi che presentano una stabilità politica ed economica, ma anche la presenza di relazioni diplomatiche e trattati. Non solo, a rendere forte un Paese è anche la sicurezza nazionale e cooperazione fino alla affidabilità dei documenti.

Nel 2026 la classifica premia come passaporto più potente al mondo quello degli Emirati Arabi Uniti con un punteggio di mobilità di 182 punti pari al 91,9% di accesso in tutto il mondo. Al secondo posto troviamo il passaporto di Singapore e terzo posto la Spagna.

Classifica dei passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026

Scopriamo la classifica dei 20 passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026 senza visto:

Emirati Arabi Uniti Singapore Spagna Malesia Lussemburgo Belgio e Francia Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia Grecia Portogallo e Svizzera Austria Norvegia Irlanda Giappone Malta Ungheria e Polonia Croazia e Lettonia Corea del Sud Repubblica Ceca ed Estonia Lituania Slovacchia.

Nelle prime cinque posizioni sono solo due i Paesi dell'Unione Europea: si tratta della Spagna al secondo posto con un punteggio di mobilità di 174. Al quinto posto, invece, c'è Lussemburgo con un punteggio di 173.

Italia nella classifica dei passaporti più potenti al mondo del 2026

Nella speciale classifica di "Passport Reports" è presente in 7ima posizione anche l'Italia con il passaporto italiano, a pari merito con Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Svezia con un punteggio di 173. Chi viaggia con un passaporto italiano può tranquillamente entrare, senza visto, in 120 destinazioni. Sono 42, invece, i Paesi in cui è possibile entrare chiedendo un visto all'arrivo, mentre in 11 Paesi è necessario richiedere un'ETA. Infine chi viaggia con il passaporto italiano deve procedere alla classica richiesta di visto per 25 destinazioni.