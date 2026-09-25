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Viaggi di gruppo nel 2026: le città preferite per una vacanza tra amici

Quali sono le città preferite per un viaggio tra amici? Londra e Parigi dominano le ricerche degli utenti.
Viaggi25 Settembre 2026 - ore 11:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi25 Settembre 2026 - ore 11:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Anche se viaggiare in solitaria sembra essere la tendenza dell'anno - considerando il report di Opodo "Solo Travel Trends 2026: The Year of Travelling Alone with Purpose" (Tendenze dei viaggi in solitaria 2026: l'anno dei viaggi da soli con uno scopo), viaggiare con gli amici resta ancora oggi un'esperienza davvero unica e con una serie di vantaggi da non sottovalutare. Ma quali sono le mete preferite dai gruppi di amici?

Viaggiare tra mici: quali sono le mete più ricercate del 2026

Sono diversi i benefici quando si organizza un viaggio tra amici. Inutile negare che il primo beneficio è la possibilità di condividere la spesa di alloggi, noleggio auto e carburante, ma anche cibo. Si tratta di "risparmi significativi" come sottolinea il motore di ricerca Kayak.

Ma quali sono le mete più cercate da chi organizza un viaggio tra amici? Analizzando le ricerche di hotel e case nel periodo compreso tra marzo e settembre 2026 è l'Europa a trionfare con Londra seguita da Parigi e Barcellona.

Le due capitali registrano un calo rispetto allo scorso anno: Londra -6% con una media di 181 euro a notte, mentre Parigi un calo del -3% con una media di 144 a notte. La Francia è presente anche con le città di Marsiglia e Nizza presenti nella classifica generale delle mete più richieste dai gruppi di amici.

La classifica delle 10 mete preferite per un viaggio tra amici

Ecco la classifica completa con le 10 città preferite per un viaggio in amicizia:

  1. Londra, Regno Unito: prezzo medio per notte in hotel 181 €
  2. Parigi, Francia: prezzo medio per notte in hotel 144 €
  3. Barcellona, Spagna: prezzo medio per notte in hotel 176 €
  4. Madrid, Spagna: prezzo medio per notte in hotel 124 €
  5. Roma, Italia: prezzo medio per notte in hotel 143 €
  6. Amsterdam, Paesi Bassi: prezzo medio per notte in hotel 165 €
  7. Marsiglia, Francia: prezzo medio per notte in hotel 100 €
  8. Marrakech, Marocco: prezzo medio per notte in hotel 188 €
  9. New York, Stati Uniti: prezzo medio per notte in hotel 307 €
  10. Berlino, Germania: prezzo medio per notte in hotel 115 €
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Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 15:52

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