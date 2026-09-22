Venezia, verso il ticket da 30 euro: la nuova stretta contro il turismo di massa

Venezia diventerà sempre più cara? Dal 2027, infatti, si sta pensando di introdurre un ticket di 30 euro per entrare nella Serenissima. Una valutazione a cui è arrivata l'amministrazione comunale per contrastare il turismo di massa.

Venezia, dal 2027 ticket di 30 euro per entrare in città

Un ticket di 30 euro per entrare a Venezia. Proprio così dal 2027 i turisti potrebbero pagare caro l'ingresso nella splendida città, in particolare nelle giornate considerate critiche e prese d'assalto dal turismo mordi e fuggi. L’amministrazione comunale, guidata da Simone Venturini, sta valutando l'aumento del ticket di ingresso in città proprio per disincentivare gli arrivi del turismo mordi e fuggi.

La nuova strategia è stata illustrata dall’assessore al Bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin con la possibilità dell'introduzione di un ticket di 30 euro di gran lunga superiore alle quote da 5 e 10 euro finora previste.

Ticket di ingresso a Venezia: si valuta di allungare il periodo

"La richiesta di un contributo d’accesso più pesante non è per far cassa", ha precisato Zuin, "i 5-10 euro attuali sono alla portata di tutti, il rischio è che non abbiano quell’effetto-disincentivo che questa misura dovrebbe avere". Si starebbe valutando l'aumento del ticket a 30 euro solo nelle giornate da bollino rosso. Naturalmente si tratta di una strategia che deve incontrare l'intesa del Governo e del Parlamento.

Intanto il Comune di Venezia sta pensando di ampliare il pagamento del ticket di ingresso non più ai mesi tra aprile e luglio, ma di allungare comprendendo anche i mesi di marzo e settembre. Una proposta che ha incontrato anche il favore degli operatori delle strutture alberghieri.