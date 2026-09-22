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Venezia, verso il ticket da 30 euro: la nuova stretta contro il turismo di massa

Dal 2027 si potrebbe pagare fino a 30 euro il ticket di ingresso per entrare a Venezia. Una decisione contro il turismo mordi e fuggi.
Viaggi22 Settembre 2026 - ore 18:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Venezia diventerà sempre più cara? Dal 2027, infatti, si sta pensando di introdurre un ticket di 30 euro per entrare nella Serenissima. Una valutazione a cui è arrivata l'amministrazione comunale per contrastare il turismo di massa.

Venezia, dal 2027 ticket di 30 euro per entrare in città

Un ticket di 30 euro per entrare a Venezia. Proprio così dal 2027 i turisti potrebbero pagare caro l'ingresso nella splendida città, in particolare nelle giornate considerate critiche e prese d'assalto dal turismo mordi e fuggi. L’amministrazione comunale, guidata da Simone Venturini, sta valutando l'aumento del ticket di ingresso in città proprio per disincentivare gli arrivi del turismo mordi e fuggi.

La nuova strategia è stata illustrata dall’assessore al Bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin con la possibilità dell'introduzione di un ticket di 30 euro di gran lunga superiore alle quote da 5 e 10 euro finora previste.

Ticket di ingresso a Venezia: si valuta di allungare il periodo

"La richiesta di un contributo d’accesso più pesante non è per far cassa", ha precisato Zuin, "i 5-10 euro attuali sono alla portata di tutti, il rischio è che non abbiano quell’effetto-disincentivo che questa misura dovrebbe avere". Si starebbe valutando l'aumento del ticket a 30 euro solo nelle giornate da bollino rosso. Naturalmente si tratta di una strategia che deve incontrare l'intesa del Governo e del Parlamento.

Intanto il Comune di Venezia sta pensando di ampliare il pagamento del ticket di ingresso non più ai mesi tra aprile e luglio, ma di allungare comprendendo anche i mesi di marzo e settembre. Una proposta che ha incontrato anche il favore degli operatori delle strutture alberghieri.

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Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 21:51

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