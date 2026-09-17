Le piste ciclabili più spettacolari al mondo: due percorsi italiani nella top

Le strade dello Stelvio.

Pedalare lungo determinati itinerari può trasformare una semplice escursione in un’esperienza unica, tra panorami, natura e scorci sempre diversi. Il cicloturismo sta conquistando sempre più appassionati e le ricerche online dedicate alle vacanze in bicicletta sono aumentate del 292%, secondo i dati citati da Euronews.

L’Europa domina la graduatoria, conquistando otto delle prime quindici posizioni. Anche l’Italia si fa notare, con ben due itinerari presenti tra i primi dieci classificati.inanti del pianeta è stata una ricerca condotta da Explore. Lo studio ha coinvolto 200 persone, alle quali sono stati mostrati 52 famosi itinerari ciclabili attraverso un sistema di eye-tracking.

Quali sono i percorsi in bici più spettacolari al mondo?

Il Bow Valley Parkway, in Canada, conquista il primo posto con 97 punti su 100, grazie ai magnifici paesaggi delle Montagne Rocciose. Il percorso collega Banff a Lake Louise e attraversa scenari naturali di grande suggestione, risultando quello che ha catturato maggiormente l’attenzione dei partecipanti allo studio.

Sul secondo gradino del podio sale la Great Ocean Road, in Australia, famosa per le spettacolari vedute sulla costa sud-occidentale del Victoria. Al quarto posto si trova l’Elbe Cycle Route, in Germania, un itinerario lungo circa 1.220 chilometri che segue il corso dell’Elba dalla Repubblica Ceca fino al Mare del Nord. Il tracciato attraversa campagne, città storiche e arriva fino ad Amburgo, offrendo una grande varietà di paesaggi.

Quinta posizione per la Carretera Austral, in Cile, che attraversa per oltre 1.200 chilometri la Patagonia tra montagne, laghi, foreste, fiumi e vallate. A pari punteggio si piazza la Amsterdam Cycle Route 10, nei Paesi Bassi, dove il percorso alterna canali, parchi, quartieri storici, villaggi, polder e antichi mulini.

Al settimo posto figura la Pacific Coast Highway, negli Stati Uniti, con il suggestivo tratto di Big Sur, caratterizzato da scogliere, sequoie e baie affacciate sull’Oceano Pacifico.

La nona posizione è occupata dalla Provence Lavender Route, in Francia, dove durante l’estate i campi di lavanda regalano alle colline spettacolari sfumature violacee.

Chiude la top ten la Road to Hana, alle Hawaii, sull’isola di Maui, un itinerario immerso tra foreste tropicali, cascate, piscine naturali e panorami sull’oceano.

Due percorsi italiani nella top

L’Italia si ritaglia un posto importante nella classifica internazionale degli itinerari ciclabili più affascinanti, grazie a due percorsi molto diversi tra loro. Al terzo posto mondiale si trovano le celebri strade bianche della Toscana, mentre l’ottava posizione è occupata dal Passo dello Stelvio.

I percorsi toscani attraversano un paesaggio caratterizzato da colline, vigneti, cipressi e antichi borghi, offrendo la possibilità di pedalare lontano dalle vie più frequentate. Le strade sterrate conducono alla scoperta di angoli suggestivi e località ricche di storia e tradizione.

Completamente diverso è lo scenario dello Stelvio, immerso nell’ambiente alpino e noto per la difficoltà della sua salita. La strada raggiunge quota 2.758 metri e presenta 48 tornanti sul versante altoatesino, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio.

Partendo da Prato allo Stelvio, il percorso misura circa 25 chilometri e supera un dislivello di quasi 1.850 metri. Durante la salita si attraversano boschi e zone rocciose, con ampie vedute sulle montagne circostanti. Il Passo dello Stelvio è inoltre legato alla storia del ciclismo ed è ancora oggi una delle ascese più impegnative e affascinanti per gli appassionati delle due ruote.