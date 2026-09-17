Nel cuore dell’Artico in slitta con i cani: l’avventura da non perdere nel 2027. Ecco come candidarsi

Trecento chilometri attraverso la tundra artica, temperature che possono scendere fino a 30 gradi sotto zero, una slitta trainata dai cani e alcuni dei paesaggi più spettacolari del Nord Europa. Nel 2027 torna Fjällräven Polar, la spedizione che permette anche a persone senza precedenti esperienze nell’Artico di vivere per alcuni giorni un’avventura fuori dall’ordinario.

L’edizione 2027 avrà inoltre un significato particolare: saranno trascorsi 30 anni dalla prima Fjällräven Polar del 1997.

Saranno soltanto 20 i partecipanti selezionati da tutto il mondo. Per conquistare un posto non sarà possibile acquistare semplicemente un biglietto: bisognerà presentare la propria candidatura e superare la selezione organizzata da Fjällräven.

Le candidature apriranno il 29 settembre 2026 e resteranno disponibili fino al 3 novembre 2026.

Fjällräven Polar 2027: 300 km attraverso l’Artico

La spedizione è in programma dal 31 marzo al 5 aprile 2027.

Il viaggio partirà dall'area di Jukkasjärvi, nella Lapponia svedese, a circa 17 chilometri da Kiruna. Da qui i partecipanti attraverseranno alcuni degli ambienti più affascinanti dell'Artico scandinavo, passando per Sevujärvi, Kattuvuoma, Råstojaure e Pältsa, fino a raggiungere Signaldalen, nei pressi dei fiordi norvegesi.

Il sito ufficiale di Fjällräven presenta l'edizione 2027 come un viaggio di circa 300 chilometri, realizzato con il supporto di esperti e di circa 180 cani da slitta. Non sarà però una semplice escursione organizzata.

Ogni partecipante dovrà imparare a condurre la propria slitta e a occuparsi della propria squadra di cani, oltre ad affrontare le normali attività della vita quotidiana nell'Artico.

Cosa dovranno fare i partecipanti

Prima della partenza verranno fornite le conoscenze necessarie per affrontare l'ambiente artico in sicurezza. Durante il percorso i partecipanti impareranno, tra le altre cose, a gestire e nutrire i cani, preparare il campo, cucinare all'aperto e trascorrere le notti in ambiente artico.

Le condizioni potranno essere particolarmente impegnative: durante Fjällräven Polar le temperature possono raggiungere i -30°C. Il gruppo non sarà comunque lasciato solo. Per tutta la spedizione sarà presente il team dell'organizzazione insieme a guide ed esperti di sleddog.

Serve esperienza per partecipare?

Uno degli aspetti più interessanti di Fjällräven Polar è proprio questo: non è necessario essere esploratori o avere già esperienza nell'Artico.

L'obiettivo dell'iniziativa è dimostrare che, disponendo dell'equipaggiamento corretto, delle conoscenze necessarie e del supporto di professionisti, anche persone comuni possono vivere un'esperienza in condizioni climatiche molto diverse da quelle a cui sono abituate.

Come candidarsi a Fjällräven Polar 2027

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è il 29 settembre 2026.

Quel giorno Fjällräven renderà pubblica la nuova challenge per l'edizione 2027 attraverso i propri canali e il sito dedicato alla Fjällräven Polar.

Gli aspiranti partecipanti dovranno completare la prova richiesta, realizzare il relativo contenuto e pubblicarlo online. Successivamente sarà necessario compilare il modulo di candidatura ufficiale inserendo anche il collegamento al contenuto realizzato.

Tutto dovrà essere completato entro le 23:59 del 3 novembre 2026.

I dettagli esatti della challenge 2027 non sono stati ancora resi pubblici: saranno svelati all'apertura delle candidature. È quindi consigliabile diffidare da eventuali istruzioni che circolano già online e attendere quelle ufficiali del 29 settembre.

Quando saranno annunciati i 20 partecipanti

Dopo la chiusura delle candidature inizierà il processo di selezione. I 20 partecipanti scelti per Fjällräven Polar 2027 saranno annunciati il 9 dicembre 2026, mentre la spedizione partirà nella primavera successiva.

Le date da ricordare sono quindi:

29 settembre 2026: apertura delle candidature;

apertura delle candidature; 3 novembre 2026: termine per presentare la candidatura;

termine per presentare la candidatura; 9 dicembre 2026: annuncio dei partecipanti selezionati;

annuncio dei partecipanti selezionati; 31 marzo – 5 aprile 2027: Fjällräven Polar 2027.

Un'avventura nell'Artico aperta a persone da tutto il mondo

Nata nel 1997, Fjällräven Polar ha portato negli anni persone provenienti da numerosi Paesi all'interno dell'Artico scandinavo.

Per l'edizione del trentesimo anniversario l'obiettivo resta lo stesso: scegliere persone disposte a lasciare per qualche giorno la propria quotidianità per imparare a muoversi tra neve, foreste, laghi ghiacciati e tundra.

E per chi sogna di attraversare l'Artico guidando una slitta trainata dai cani, la prima data da ricordare è ormai vicina: le candidature per Fjällräven Polar 2027 apriranno, ripetiamo, il 29 settembre 2026.