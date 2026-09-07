Weekend di settembre: dove andare in Italia per trovare ancora sole e caldo

Favignana.

La prima perturbazione di settembre, attesa nei prossimi giorni, porterà aria più fresca in diverse regioni italiane. Mentre in molte aree dovremmo dire addio all'estate, ci saranno altre zone in cui sole e caldo persisteranno. Ecco allora qualche idea per un weekend di settembre all'insegna dell'estate.

Dove andare a settembre per una vacanza al caldo

Il 1° settembre è iniziato l'autunno meteorologico e tra qualche settimana (con il solstizio) prenderà il via anche la stagione astronomica. Tuttavia sembra ancora presto per riporre zaini, asciugamani, costumi e ombrelloni. Se in diverse regioni italiane la prima perturbazione del mese, attesa per mercoledì 9 settembre, riporterà i termometri su valori decisamente più consoni al periodo, in altre località il caldo sembra destinato a perdurare.

Questo permetterà agli "irriducibili del caldo" di passare ancora qualche giorno immersi in un clima tipicamente estivo e magari approfittare di un fine settimana per rinnovare la tintarella. Oltre alle mete famose all'estero, ci sono anche località italiane che permetteranno di inseguire l'estate e godere degli ultimi squarci di sole.

Vacanze settembre in Italia: idee per un fine settimana al sole

Come anticipato, la prima perturbazione atlantica di settembre si prepara a prevalere sull'anticiclone africano che ha dominato negli ultimi mesi sul nostro Paese, portando molte città a registrare temperature record.

I primi temporali, attesi per mercoledì 9 settembre, si affacceranno sul nostro Paese partendo da Nord, per poi scendere e interessare anche la Toscana e le altre regioni centrali. Appare quindi evidente che, per godere di temperature ancora estive senza allontanarsi troppo, conviene puntare verso Sud e le Isole: Sicilia, Calabria e Sardegna offrono giornate perfette per il mare e, con la fine di agosto, anche le mete più gettonate tornano a respirare un’atmosfera più rilassata.

Fine settimana settembre in Sicilia per gli ultimi squarci d'estate

L'isola più bella del Mediterraneo è senza dubbio una delle mete ideali per un weekend di settembre, con le sue atmosfere sospese nel tempo e le spiagge da sogno. Località incantevoli, come la Spiaggia dei Conigli, (considerata una delle più belle al mondo), si presenta meno affollata in questo periodo, pur senza perdere la sua bellezza.

Per una pausa rigenerante, è anche possibile puntare su località in cui il tempo sembra scorrere davvero lento, come Favignana. Con le sue inconfondibili case bianche immerse nella macchia mediterranea e le sue coste frastagliate, l'isola più famosa dell'Arcipelago delle Egadi, offre soggiorni capaci di lasciare impresse nella memoria immagini uniche.

Chi ama i piccoli borghi invece, non dovrebbe escludere dall'itinerario di settembre Cefalù. Considerato a ragione uno dei borghi più belli della Sicilia, è appollaiato sulla costa settentrionale dell'isola e offre una visuale speciale su un lungomare che non ha certo nulla da invidiare alle più blasonate spiagge caraibiche.

Weekend in Calabria, idee per un fine settimana di settembre

Anche in Calabria l'estate sembra durare più a lungo, e settembre è il momento perfetto per una vacanza (anche breve) lontano dal caos. Tra le mete più gettonate c'è sicuramente Tropea, che con l'avvicinarsi dell'autunno si trasforma in una località da vivere senza fretta,

La Costa degli Dei, che da Nicotera conduce a Pizzo Calabro, ha ancora molto da offrire al turista, e un fine settimana di settembre può veramente essere l'occasione perfetta per assaporare tutta la bellezza di un panorama unico al mondo.

Weekend di settembre in Sardegna, un'esperienza indimenticabile

Coloro che hanno la fortuna di avere qualche giorno libero a settembre, potrebbero dedicarsi alla scoperta di un angolo incontaminato della Sardegna. Qui troveranno spiagge da sogno con acque cristalline, sabbia bianchissima e pittoreschi paesi in cui rilassarsi.

Settembre è senza dubbio il momento perfetto per scoprire la costa meridionale, da Chia a Villasimius, e godersi gioielli come Tuerredda e Porto Giunco senza la folla estiva, con un clima ideale per lunghi bagni e puro relax.