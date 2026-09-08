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Treno storico a vapore Novara Varallo: a settembre 2026 il viaggio celebrativo per i 140 anni. Orari, fermate e biglietti

La storica tratta ferroviaria tra Novara e Varallo si prepara a vivere un fine settimana speciale il 12 e 13 settembre: ecco gli eventi, orari e costi dei biglietti.
Viaggi8 Settembre 2026 - ore 14:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La storica ferrovia Novara-Varallo si prepara a celebrare un importante traguardo: 140 anni dalla sua inaugurazione. Per l'occasione, la Fondazione FS Italiane, insieme al Museo Ferroviario Valsesiano e al Comune di Varallo Sesia, ha organizzato un ricco programma di iniziative.

L'appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 settembre, con due giornate dedicate alla memoria e al patrimonio ferroviario della Valsesia. Varallo sarà il cuore delle celebrazioni, con numerosi eventi pensati per valorizzare la storia della linea.

Treno storico a vapore Novara Varallo, gli orari e i costi dei biglietti

In occasione delle celebrazioni per i 140 anni della linea ferroviaria Novara-Varallo, sarà possibile viaggiare a bordo di un treno storico. Il convoglio lascerà Novara alle 9:05, con arrivo previsto a Varallo alle 12:00. Durante il percorso sono programmate tre soste: Fara alle 10:25, Romagnano Sesia alle 10:50 e Borgosesia alle 11:25. Il viaggio di rientro partirà invece da Varallo alle 16:30, con arrivo nella città di Novara fissato alle 18:25.

I biglietti per partecipare all'iniziativa sono disponibili dal 29 agosto. L'acquisto può essere effettuato online attraverso Trenitalia e Fondazione FS, oppure presso le biglietterie e le agenzie di viaggio autorizzate.

La tariffa intera per gli adulti è di 17,50 euro, mentre per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni il prezzo è di 8,75 euro. I bambini di età compresa tra 0 e 4 anni possono invece viaggiare gratuitamente. Ogni titolo di viaggio è valido per una sola tratta, quindi chi desidera effettuare il percorso completo dovrà acquistare due biglietti distinti, uno per l'andata e uno per il ritorno.

Gli eventi in programma

Sabato 12 settembre prenderanno ufficialmente il via a Varallo le celebrazioni dedicate ai 140 anni della linea ferroviaria Novara-Varallo. La cerimonia inaugurale è prevista alle 12:00, subito dopo l'arrivo del convoglio storico, e si svolgerà nell'ex magazzino merci recentemente riqualificato. Nell'occasione saranno presentati al pubblico anche i nuovi ambienti ottenuti grazie al recupero delle strutture ferroviarie.

Il programma proseguirà con momenti dedicati alla conoscenza della storia delle ferrovie locali, attraverso i racconti di alcuni ex macchinisti. Non mancheranno inoltre presentazioni di libri dedicati al sistema ferroviario piemontese e al turismo legato ai viaggi in treno.

Per l'intero weekend sarà visitabile una mostra fotografica che ripercorrerà le principali tappe della storia della linea Novara-Varallo. Ad arricchire l'esposizione saranno presenti diversi oggetti e testimonianze del passato ferroviario, tra cui la locomotiva a vapore FS Gr. 880. Il pubblico potrà inoltre partecipare a una visita guidata all'interno di alcune storiche carrozze Centoporte.

Sarà possibile anche scoprire il centro storico di Varallo con un tour guidato al costo di 3 euro. Per la giornata di sabato il ritrovo è fissato alle 13:45, mentre domenica l'appuntamento sarà alle 12:05. L'intero programma terminerà domenica 13 settembre alle 15:00 con un appuntamento dal forte valore storico. Il gruppo Historia proporrà infatti una rievocazione dell'arrivo a Varallo della regina Margherita di Savoia, giunta in città in treno nel 1882.

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Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:34

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