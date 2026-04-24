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Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 colpisce Creta: tremori avvertiti in tutto il Mar Egeo

Un terremoto ha colpito nelle ultime ore la splendida isola di Creta: l'epicentro localizzato al largo della costa di Ferma.
Eventi estremi24 Aprile 2026 - ore 11:13 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi24 Aprile 2026 - ore 11:13 - Redatto da Meteo.it

È tornata a tremare la terra a Creta, l'isola greca più grande e popolosa del Paese. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata con disagi in tutta l'isola. La situazione.

Terremoto a Creta oggi: ci sono stati danni?

Nell'isola di Creta, in Grecia, è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.8. La scossa è stata avvertita intorno alle ore 5:18 italiane nei pressi di Ierapetra, comune della Grecia situato nell'isola di Creta con l'epicentro in mare al largo della costa di Ferma.

I dati preliminari segnalano una profondità compresa tra i 15 e i 17 chilometri. Stando alle prime notizia, nonostante la forte scossa di terremoto, non si sono registrati danni a persone o cose.

Attenzione: anche di recente non è la prima volta che i cittadini dell'isola di Creta vivono momenti di paura per il terremoto. Pochi mesi fa, per la precisione all'inizio di marzo scorso, un altro terremoto di magnitudo 5.3 è stato avvertito nella parte nord-occidentale del Paese. Anche in quell'occasione, nonostante la forza dello sisma, non si sono registrati danni e disagi a persone e/o cose.

Grecia e terremoto: le ultime scosse

E non c'è solo a Creta, tutta la Grecia è spesso interessata da scosse di terremoto. Dati alla mano nel corso dello scorso anno, il 2025, si sono registrati diversi terremoti di cui il più forte è quello dello scorso giugno.

Una fortissima scossa di terremoto ha fatto registare danni importanti ad alcuni monasteri storici della zona di Monte Athos, la penisola montuosa nella Grecia settentrionale, conosciuta come Stato monastico autonomo e Patrimonio UNESCO dal 1988.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 15:21

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