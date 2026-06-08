Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: le previsioni dell'8-9 giugno

Nei prossimi giorni l’alta pressione di matrice africana garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e Isole, con appena qualche temporale pomeridiano (i classici temporali di calore) sulle zone montuose. Il Nord, al contrario, rimarrà ai margini dell’area anticiclonica, e di conseguenza esposto al passaggio di più fresche e instabili correnti atlantiche, che favoriranno una maggior instabilità, con la formazione di numerosi temporali sull’Arco Alpino e, a tratti, anche sulle vicine pianure. In particolare, è probabile che, tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì, la coda di una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese) in movimento attraverso il cuore del continente riesca a portare rovesci e temporali, localmente pure intensi, anche su molte zone della Pianura Padana, con il coinvolgimento anche delle coste dell’Alto Adriatico. Anche dal punto di vista termico saranno giornate con l’Italia praticamente divisa in due: caldo estivo, con temperature al di sopra della norma, al Centro-Sud e Isole, dove si oltrepasseranno diffusamente i 30 gradi con picchi di 34-35 nelle aree interne, mentre al Nord i valori rimarranno vicini alle medie stagionali e in generale inferiori ai 30 gradi, spingendosi temporaneamente anche al di sotto della norma tra mercoledì e giovedì.

Previsioni meteo per lunedì 8 giugno

Lunedì alternanza tra sole e nuvole su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali nella seconda parte del giorno e il possibile locale coinvolgimento delle vicine pianure tra sera e notte. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, a eccezione di occasionali e brevi temporali di calore, nelle ore centrali del giorno, sulle zone appenniniche. Temperature: massime quasi dappertutto lieve aumento: caldo estivo soprattutto al Centro-Sud e Isole, con punte di 33-34 in Sardegna e Sicilia. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 9 giugno

Martedì su Alpi e Prealpi tempo piuttosto instabile già dalle prime ore del giorno con probabili rovesci o temporali, in propagazione tra la sera e la notte ai settori pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Triveneto: attenzione, rischio di fenomeni volenti, associati a grandine e forti raffiche di vento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale. Temperature massime in ulteriore aumento: fino a 30-31 gradi al Nord, fino a 32-33 al Centro-Sud, con picchi di 34 nelle aree interne. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi.