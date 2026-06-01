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Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.2 avvertita tra Forlì, Cesena, Ravenna e Bertinoro

Due scosse di terremoto del 3.2 sono state avvertite in Emilia Romagna soprattutto nella provincia di Forlì-Cesena. La prima è stata avvertita nella notte, la seconda intorno alle 8 del mattino. Ecco i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia.
Eventi estremi1 Giugno 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi1 Giugno 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it

Scosse di terremoto in Emilia - Romagna di magnitudo 3.2. L'evento tellurico è stato avvertito tra Forlì, Cesena, Ravenna e Bertinoro.

La terra è tornata a tremare e le due scosse ben distinte, entrambe di magnitudo 3.2, avvenute a distanza di poche ore, hanno svegliato di soprassalto la popolazione e seminando preoccupazione. Ecco tutti i dati.

Terremoto in Emilia - Romagna: le scosse e i dati

Il terremoto torna a preoccupare l'Emilia - Romagna. Due scosse sono state avvertite a distanza di poche ore nella zona di Forlì-Cesena. Il primo evento sismico è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 01:51 di lunedì 1 giugno 2026.

I dati riportano che l'evento ha avuto magnitudo 3.2 della scala Richter e come epicentro il comune di Meldola, o meglio a circa due chilometri a sud-ovest del centro abitato. L'onda sismica si è propagata in modo uniforme, venendo avvertita distintamente non solo nella zona, ma in un raggio ricchissimo di comuni tra le province di Forlì e Cesena e Ravenna.

In molti, nella zona, sono stati svegliati di soprassalto. Alcuni sono corsi in strada immediatamente, molti hanno raccontato l'accaduto sui social sottolineando di aver udito in primis un forte boato e poi di aver sentito il letto tremare.

Successivamente è stata rilevata una replica. Il nuovo terremoto in Emilia Romagna è stato più debole, con intensità inferiore alla magnitudo 2.0. Alle ore 7.58 una seconda forte scossa di terremoto ha colpito la medesima area, facendo registrare la stessa identica intensità di magnitudo 3.2.

I comuni che hanno avvertito il sisma: nessun danno

Ad avvertire il terremoto in Emilia Romagna sono stati soprattutto i comuni nel giro di un raggio di dieci chilometri dall'epicentro. Oltre Meldola, infatti, la popolazione è scesa in strada anche nelle zone di Predappio e Bertinoro. La scossa però è stata avvertita anche nel centro di Forlì e in quello di Cesena.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno ricevuto già numerose segnalazioni e stanno m0nitorando la situazione. Per ora non si segnalano danni a cose o a persone.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 18:07

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