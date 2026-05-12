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Bonus alluvioni 2026, contributo fino a 3.000 euro dall’Inps: a chi spetta e come richiederlo

Bonus alluvioni 2026 dall'Inps per tutti i lavoratori e professionisti che hanno dovuto sospendere le attività per calamità meteorologiche.
Eventi estremi12 Maggio 2026 - ore 15:37 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi12 Maggio 2026 - ore 15:37 - Redatto da Meteo.it

Le alluvioni degli scorsi mesi hanno causato ingenti danni in diverse regioni: dalla Calabria alla Sardegna fino alla Sicilia. Per questo motivo l'Inps ha pensato di introdurre un bonus alluvioni destinato a tutti quei lavoratori e ai professionisti che hanno dovuto interrompere le proprie attività per la presenza di eventi meteorologici. Ecco a chi è rivolto il bonus alluvioni e come richiederlo.

Inps, arriva il bonus alluvioni 2026 da 500 a 3000 euro

Dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza in diverse regioni colpite dalle alluvioni dei mesi scorsi, l'Inps ha messo a disposizione un bonus destinato a tutti quei lavoratori e professionisti che hanno dovuto sospendere le attività per calamità meteorologiche. Il decreto-legge 25/2026, accompagnato da due circolari, prevede un bonus alluvione di 500 euro - indennità una tantum - fino ad un massimo di 3000 euro destinato ai ai «collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i rappresentanti, i lavoratori autonomi e i professionisti che a causa degli eventi meteorologici verificatesi dal 18 gennaio, hanno sospeso l’attività nei comuni interessati di Calabria, Sardegna e Sicilia».

L'importo del bonus varia a seconda del periodo di sospensione delle attività che possono raggiungere il tetto massimo di 15 giorni. Attenzione: non solo un bonus economico, visto che l'Inps ha sospeso i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 18 gennaio al 30 aprile 2026.

Bonus alluvioni 2026: a chi spetta e come si richiede

Il bonus alluvioni 2026 introdotto dall'Inps con il decreto-legge 25/2026 è rivolto a tutti i lavoratori e professionisti che, in data 18 gennaio 2026, risultavano residenti o con sede legale nelle zone colpite dalle alluvioni.

Ecco nel dettaglio tutti i destinatari a cui spetta il bonus economico:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata (legge 335/1995).

In caso di versamenti sospesi, i soggetti sono tenuti al pagamento in una sola soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza sanzioni ed interessi.

Come presentare la domanda per il bonus alluvioni 2026? La richieste deve essere inviata online - entro il 20 giugno 2026 - collegandosi al portale INPS tramite lo SPID, CIE, CNS o eIDAS. In caso contrario la richiesta del bonus può essere avanzata anche recandosi presso i patronati o al Contact Center dell’Istituto.

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Ultimo aggiornamento Martedì 12 Maggio ore 23:29

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